Боевая позиция в армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8402

09 сентября 2023, 10:37

Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нехичевани, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения опровергла эти сведения.

По данным, Минобороны Азербайджана, сегодня в 03.55 [02.55 мск] армянские военнослужащие обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики (НАР).

Обстрелы велись с позиций, расположенных в направлении района Дэвели (Араратская область). Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Армянская сторона отвергла эти обвинения. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что военные Армении 9 сентября в районе 03.55 будто бы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, не соответствует действительности", – заявило Минобороны Армении на своем сайте.

Напомним, обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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