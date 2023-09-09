Очередь за хлебом в Нагорном Карабахе. Фото Давида Симоняна, автора блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах".

09 сентября 2023, 07:53

Власти Нагорного Карабаха оценили ущерб от блокады

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За 204 дня блокировки Лачинского коридора экономике Нагорного Карабаха нанесен ущерб в 515 миллионов долларов. За это время закрылось 1710 предприятий и 90 процентов работников частного сектора потеряли работу, заявили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за проблемы с продуктами, возникшей вследствие блокады, в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты. 7 сентября местные жители рассказали, что несмотря на введение талонов, очереди за хлебом сохраняются. Они отметили, что снизилось качество хлеба, и что запасы продуктов на зиму сделать не удалось.

За 204 дня блокады экономике Нагорного Карабаха нанесен ущерб в размере около 515 миллионов долларов. 1710 предприятий (40% от общего числа) приостановили работу, остальные вынуждены действовать в крайне ограниченном объеме. По предварительной оценке, без работы и без дохода остались около 17 тысяч жителей, что составляет более 90% работников частного сектора, заявило правительство Нагорного Карабаха.

"Прекратились строительные работы 32,6 километров дорог, десятков километров водопровода, тысячи гектаров оросительных систем, 3717 квартир, более 40 объектов социальной и производственной инфраструктуры", – привело 8 сентября сообщение пресс-службы правительства ИА "Архац Пресс"

Из-за блокировки Лачинского коридора закрыта часть больниц, вследствие этого 1925 жителей были лишены возможности прооперироваться. При помощи Красного Креста в Армению всего были перевезены 784 пациента. Вследствие блокады в свои дома не смогли вернуться 6000 человек, в том числе 800 детей. Объем поступления товаров в Нагорный Карабах уменьшился в 19 раз, сказано в сообщении.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Карабахские студенты доставлены в Армению после ареста в Азербайджане", "Родители школьников в Чанкатаге опасаются за жизнь детей из-за обстрелов", "Нагорный Карабах сообщил о передвижении азербайджанских войск у границы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 сентября 2023, 08:48

09 сентября 2023, 06:59

09 сентября 2023, 06:05

09 сентября 2023, 05:06

09 сентября 2023, 04:07

  • Гарибашвили потребовал для Грузии справедливого отношения от Евросоюза

    На встрече с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия требует от ЕС справедливого отношения в вопросе предоставления статуса страны-кандидата. По его словам, грузинская оппозиция делает все для поляризации в стране, что мешает евроинтеграции.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи