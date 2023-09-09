Власти Нагорного Карабаха оценили ущерб от блокады

09 сентября 2023, 07:53

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За 204 дня блокировки Лачинского коридора экономике Нагорного Карабаха нанесен ущерб в 515 миллионов долларов. За это время закрылось 1710 предприятий и 90 процентов работников частного сектора потеряли работу, заявили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за проблемы с продуктами, возникшей вследствие блокады, в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты. 7 сентября местные жители рассказали, что несмотря на введение талонов, очереди за хлебом сохраняются. Они отметили, что снизилось качество хлеба, и что запасы продуктов на зиму сделать не удалось.

За 204 дня блокады экономике Нагорного Карабаха нанесен ущерб в размере около 515 миллионов долларов. 1710 предприятий (40% от общего числа) приостановили работу, остальные вынуждены действовать в крайне ограниченном объеме. По предварительной оценке, без работы и без дохода остались около 17 тысяч жителей, что составляет более 90% работников частного сектора, заявило правительство Нагорного Карабаха.

"Прекратились строительные работы 32,6 километров дорог, десятков километров водопровода, тысячи гектаров оросительных систем, 3717 квартир, более 40 объектов социальной и производственной инфраструктуры", – привело 8 сентября сообщение пресс-службы правительства ИА "Архац Пресс"

Из-за блокировки Лачинского коридора закрыта часть больниц, вследствие этого 1925 жителей были лишены возможности прооперироваться. При помощи Красного Креста в Армению всего были перевезены 784 пациента. Вследствие блокады в свои дома не смогли вернуться 6000 человек, в том числе 800 детей. Объем поступления товаров в Нагорный Карабах уменьшился в 19 раз, сказано в сообщении.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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