Введение талонов не решило проблему с очередями за хлебом в Степанакерте

07 сентября 2023, 21:27

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Очереди за хлебом сохраняются, несмотря на то, что в Степанакерте он распределяется по талонам, при этом снизилось и качество хлеба, рассказали местные жители. По их словам, запасы продуктов на зиму сделать не удалось.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа большинство пекарен в Степанакерте остановили работу из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день. 23 августа стало известно, что власти Мартунинского района ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что таких указаний пока не получала. Жители Степанакерта призвали ввести талоны, так как они вынуждены стоять в очередях за хлебом сутками. 4 сентября в Степанакерте началась выдача талонов, одному человеку ежедневно полагается около 200 граммов хлеба.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

С 1 сентября все государственные дошкольные учреждения закрылись из-за отсутствия продуктов питания, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделе дошкольного образования при Минобразования Нагорного Карабаха. В ведомстве подчеркнули, что в августе с трудом обеспечивали минимальный рацион детей в садах, но в сентябре это стало невозможно, так как есть многих дефицит продуктов. После войны в Нагорном Карабахе действуют 52 детских садика, 10 из них – в Степанакерте.

Очереди за хлебом сохраняются, рассказал житель Степанакерта, каменщик и облицовщик Арсен Шакарян. "Ежедневно выхожу в город, чтоб посмотреть, что можно купить или обменять. За два дня все талоны на хлеб раздали, но в нашем квартале очередь на хлеб не прекращается. Люди, как и раньше, идут ночью к пекарне, записываются в очередь, чтоб утром, когда пекарня будут продавать хлеб, купить. Кроме того, в городе опять слухи, что муки недостаточно, и хлеба не будет через день-два", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сахар, подсолнечное масло, соль вообще отсутствуют в продаже, мясо можно купить очень редко, добавил он. "Моя семья экономно ест те продукты, которые когда-то покупали по талонам – рис, гречка, но их осталось мало, едва хватит до конца месяца. Их местных продуктов пока есть в продаже помидоры и виноград. Но проблема муки остается самой острой, и очень беспокоит людей, особенно городских. Есть у меня родные в селе, но рассказали, что из-за обстрелов с азербайджанской стороны, не смогли весной посеять все поля пшеницей, а летом не смогли собрать весь урожай, из-за обстрелов и дефицита топлива. Ситуация очень сложная, с холодами будет еще труднее", - считает Шакарян.

В сложившейся ситуации виноваты власти Нагорного Карабаха, считает житель Степанакерта Нельсон Саргсян. "Люди не зря шепчутся, что все эта ситуация с очередями делается специально, чтоб людей отвлекать от важных внутренних и внешних политических процессов. Власти не с народом. Они хотят, чтоб люди стояли в очередях – за хлебом, за мясом, за всем, чем угодно, лишь бы люди были заняты чем-то, и у них не было времени думать о чем-то еще, кроме как накормить детей сегодня", - считает он.

Саргсян рассказал, что его сын пошел к пекарне рано утром, и до вечера простоял, чтоб купить хлеб. "Решили, что сегодня пойдем к пекарне в полночь, чтоб утром на завтрак был хлеб. Другого варианта мы не видим, чтоб прокормить семью", - сказал мужчина.

Житель Степанакерта, общественный деятель Аршак Абраамян выразил недовольство качеством хлеба, которые пекут в пекарнях. Он опубликовал на своей странице в соцсети фото купленного хлеба. "Я конечно, благодарен, что есть хоть какое-то количество хлеба, потому что в последние дни его вообще не было, но уважаемые соответствующие органы, если вы объявили на весь мир, что вводите купонную систему и якобы регулируете ситуацию, пожалуйста, хотя бы организуйте работу пекарен, чтобы не продавали людям такую продукцию. Посмотрите, какой хлеб получают люди", - написал Абрамян.

Медработник Инна Саргсян тоже пожаловалась на качество хлеба. "Несколько часов стояла в очереди, чтоб купить да хлеба по талонам. Но когда пожаловалась на качество - серый, тонкий и твердый – мне в пекарне объяснили, что все от качества сырья. В пекарне мне показали, что получили пшеничную муку, кукурузную, и отруби. Все это необходимо смешать в тесто. В итоге получается такой хлеб. Я не знаю, кто виноват. Но люди получают 200 грамм в сутки. Пусть хотя бы качество будет нормальное", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Владелица аптеки в Степанакерте Валентина Саиян рассказала, что уже больше месяца аптека не получает поставок, все лекарства распроданы, остались лишь бахилы и очки. По ее словам, больше всего спрашивают лекарства от давления, головной боли, бинт и йод, а также жаропонижающее, памперсы и детское питание. Она отметила, что с понедельника закрыла аптеку, и уволила двоих работников. "Я не представляю, что будет через две-три недели. Особенно трудно будет старикам, так как осенью начинают обостряться болезни. И у детей с дождями начинаются насморки, кашель. Как будем лечить, я не представляю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Самян, летом удалось запастись картошкой, помидорами и огурцами. "К сожалению, этих продуктов было недостаточно, чтоб запастись на зиму. Поэтому, нам удалось отложить всего лишь на месяц. Еще есть запасы гречки на две недели. Муки нет, поэтому, если пекарни прекратят печь хлеб, то моя семья будет без хлеба. В любом случае, если Лачинский коридор не разблокируют, то голодомор обеспечен", - считает женщина.

Служба скорой помощи работает в ограниченном режиме – только в экстренных случаях, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха. Там же отметили, что запасы лекарств ограничены, выписываются они только по сильной необходимости. В больницах стараются не ограничивать питание больных, и трехразовое питание сохраняется, но с измененным рационом – в основном из местной продукции, и с хлебом, добавили в ведомстве.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, власти ввели талоны на хлеб, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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