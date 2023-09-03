В Степанакерте вводятся талоны на хлеб

03 сентября 2023, 22:56

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Продажа хлеба в Степанакерте будет осуществляться по талонам с 5 сентября, с 4 сентября начнется процесс их выдачи. На человека в день положено около 200 граммов хлеба.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце августа большинство пекарен в Степанакерте остановили работу из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день. 23 августа стало известно, что власти Мартунинского района ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что таких указаний пока не получала. Жители Степанакерта призвали ввести талоны, так как они вынуждены стоять в очередях за хлебом сутками.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Степанакерте 4–е сутки пекарни не пекут и не продают хлеб, передал 3 сентября корреспондент «Кавказского узла».

«Продажа хлеба начнется с 5 сентября, на человека будет продана половина буханки хлеба - около 200 граммов», - рассказал сотрудник аппарата правительства. Выдача талонов начнется с 4 сентября, их будут выдавать в семи школах, в Комитете по жилищным вопросам и в Министерстве соцобеспечения, их будут выдавать с 10:00 до 18:30 с учетом графика отключения света в каждом пункте выдачи талонов.

Решением правительства в Степанакерте на два дня приостановлены уроки, чтоб в школьных зданиях раздавать талоны на хлеб.

«Давно надо было сделать, а не ждать, когда ситуация станет крайне сложной», - прокомментировал новость о введении талонов на хлеб житель Степанакерта Виген Петросян.

«Целый месяц мы просили правительство в Степанакерте ввести купоны на хлеб, как это сделали районные администрации. И только когда ситуация стала для них неуправляемой – люди начали выражать неудовлетворение их работой, они «зашевелились». Но важно, чтоб хотя бы те 200 грамм были, и желательно без очередей. Потому, что у меня нет терять время в очередях, а жена сидит с маленькими детьми. Купоны на хлеб спасение для семьи – и хлеб будет, и сутками в очередях стоять не придется», - сказал мужчина.

Арменак Саркисян уже потерял надежду, что в пекарнях будет хлеб.

«Четвертый день в Степанакерте нет хлеба. Я даже подумал, что так правительство решило проблему хлеба и очередей - в столице просто перестали печь и продавать хлеб. То, что наконец-то будут талоны - это облегчение для многих, особенно для стариков», - заметил молодой человек.

«Важнее всего, чтоб хлеб был, а не только талоны … А то получится как с талонами на продукты питания, что выдали в мае. Талоны выдали, а продуктов нет. В итоге эти талоны остались на память. Как бы и с хлебом так не вышло. А то муки в продаже нет, чтоб хотя бы купить на запас», - сказала Нарина Агаджанян.