Требование замены истца по делу о выселении пенсионерки в Нейтрино возмутило защиту

08 сентября 2023, 10:28

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Суд на заседании по иску о выселении Фатимы Байдаевой из бывшей служебной квартиры в поселке Нейтрино принял ходатайство о замене истца на сестру Байдаевой. Это нарушает процессуальный порядок, по которому иск должен быть сначала отозван, заявили представители пенсионерки.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа в Эльбрусском райсуде начались повторные слушания по делу о выселении пенсионерки Фатимы Байдаевой из квартиры в поселке Нейтрино. Интересы Байдаевой по доверенности представляют Жанна Тенгизова и Лера Шогенова. На первом заседании представитель третьей стороны, Нурины Залиевой, заявила ходатайство о приобщении к материалам дела документа, подтверждающего переход права собственности на квартиру. Суд приобщил документ и потребовал выписку из госреестра недвижимости.

Кассационный суд в Пятигорске вернул на новое рассмотрение дело Фатимы Байдаевой, чье право на полученное более 30 лет назад служебное жилье оспаривают обанкротившееся ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" и сестра Байдаевой Нурина Залиева. Суд первой инстанции ранее решил, что в архивах не обнаружено записей о выдаче ордера, и женщина заселилась в квартиру самовольно. Этот приговор утвердила апелляционная инстанция, однако кассационный суд указал, что ордер может быть признан недействительным в течение трех лет после его выдачи, а Байдаева прожила в квартире более 35 лет.

7 сентября в Эльбрусском райсуде по делу о выселении Фатимы Байдаевой оппонентами ответчицы было заявлено ходатайство о смене истца на Нурину Залиеву. Суд принял ходатайство к рассмотрению и выслушал мнения сторон, передал корреспондент "Кавказского узла".

Представители Байдаевой по доверенности Жанна Тенгизова и Лера Шогенова высказались против удовлетворения ходатайства. Они указали на нарушение процессуального порядка: по их мнению, сначала ФГУП должно официально отозвать свой иск, а затем Залиевой следует подать свой. Но при этом, по их мнению, удовлетворение ходатайства о смене истца означало бы, что суд признал ее собственником. Суд назначил оглашение решения по ходатайству о замене истца на 5 октября.

На предыдущем заседании представитель истца предъявил суду документ, который подтверждает переход права собственности Нурине Залиевой, и теперь суд принял ходатайство о замене истца на Залиеву, что "является процессуально неверным", пояснила после заседания Жанна Тенгизова.

"Переход права собственности незаконный, и мы его оспариваем. Мы будем добиваться признания приватизации и всех регистрационных действий, способствующих переходу права собственности к новому правообладателю, юридически недействительными", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фатима Байдаева ранее рассказала "Кавказскому узлу", что в спорной квартире она проживает с 1985 года. Одна комната была выделена ей как технику-лаборанту Баксанской нейтринной обсерватории, остальную часть четырехкомнатной квартиры занимал специалист по строительству тоннелей Аслан Залиев из Баку. Позже за Залиева вышла замуж сестра Фатимы Нурина Байдаева. После того как Залиевы уехали в Азербайджан, в квартире осталась жить Фатима Байдаева. Сначала ей предоставили квартиру в качестве служебного жилья, а в 1996 году горисполком Тырныауза выдал ей ордер как многодетной матери. Вернувшись из Азербайджана несколько лет назад, Нурина Залиева восстановила российское гражданство и заявила в полицию, что сестра самовольно заняла ее квартиру.

Тенгизова указала, что ранее ФГУП ссылалось на то, что жилье ведомственное и его нельзя приватизировать, но при этом позволили приватизировать его лицу, которое, по мнению Тенгизовой, к нему никакого отношения не имеет. "Каким образом она его приватизировала? На каком основании? Она утратила право на квартиру с момента выезда из страны. Мы подняли все федеральные законы с 1993 года по 2005 год и удостоверились в том, что право на оставленное жилье можно было сохранить не более чем два раза по полгода, но не на 30 лет", - сказала она.

По словам Тенгизовой, в тот период, когда Нурина Залиева в связи с замужеством выехала из страны, действовал федеральный закон, который не допускал наличия двойного гражданства. "Она от гражданства России отказалась и выехала за пределы страны, это называется оптация. В 2021 году вернулась и за очень короткий промежуток времени вдруг волшебным образом восстановила гражданство и заявила права на приватизацию квартиры. Ее снабдили всеми необходимыми документами, и она зарегистрировала право собственности в Росреестре. Это как? […] Это обстоятельства, которые требуют процессуального рассмотрения", - сказала представитель ответчицы.

Она отметила, что служебным жильем в поселке Нейтрино располагало научное учреждение "Баксанская нейтронная обсерватория" (БНО), позднее жилье было передано на баланс муниципальной структуры – ЖКХ и утратило статус ведомственного жилья, а жильцы получили право приватизировать его. При этом все они вселялись на основании ордера – единственного документа, который позволяет занимать жилую площадь. Ордера выдавались только работникам БНО.

Адвокат Лера Шогенова добавила по поводу того, что в архивах не удалось найти записей о выдаче ордера Байдаевой, что это ответственность не Байдаевой, а тех, кто отвечает за сохранность архивов, согласно федеральному закону "Об архивном деле в Российской Федерации". "Архив в этом случае был уничтожен. Вроде как сгорел. Но почему-то этот факт не стал препятствием для осуществления приватизации Залиевой. Байдаева прожила в квартире более 30 лет. Она ею открыто, публично пользовалась, несла расходы по ее содержанию, вносила коммунальные платежи. В соответствии с частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса РФ "Выселение граждан из специализированных жилых помещений", ее могут выселить, только если предоставят другое жилье", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

58-летняя Фатима Байдаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что продолжает проживать в спорной квартире, так как ей больше негде жить. В квартире, по ее словам, также прописан и проживает ее 27-летний сын Ануар Хаджиев.

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