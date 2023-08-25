Начался повторный процесс о выселении пенсионерки из квартиры в поселке Нейтрино

25 августа 2023, 21:33

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Эльбрусский районный суд приступил к новому рассмотрению дела о принадлежности бывшей служебной квартиры в поселке Нейтрино, право пенсионерки Фатимы Байдаевой на которую оспаривают обанкротившийся ФГУП и ее сестра. Защита выступила против приобщения к делу документа о переходе права собственности к сестре Байдаевой Нурине Залиевой.

"Кавказский узел" писал, что кассационный суд в Пятигорске вернул на новое рассмотрение дело жительницы поселка Нейтрино Фатимы Байдаевой, чье право на полученное более 30 лет назад служебное жилье оспаривают обанкротившийся ФГУП и сестра Байдаевой Нурина Залиева. Суд первой инстанции ранее решил, что в архивах не обнаружено записей о выдаче ордера и женщина заселилась в квартиру самовольно, этот приговор утвердила апелляционная инстанция, однако кассационный суд указал что ордер может быть признан недействительным в течении трех лет после его выдачи, а Байдаева прожила в квартире более 35 лет.

Фатима Байдаева ранее рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в спорной квартире она проживает с 1985 года, одна комната была выделена ей как технику-лаборанту Баксанской нейтринной обсерватории. Остальную часть четырехкомнатной квартиры занимал специалист по строительству тоннелей Аслан Залиев из Баку. Позже за Залиева вышла замуж сестра Фатимы Нурина Байдаева. После того как Залиевы уехали в Азербайджан, в квартире осталась жить Фатима Байдаева. Сначала ей предоставили квартиру в качестве служебного жилья, а в 1996 году горисполком Тырныауза выдал ей ордер как многодетной матери. В 2020 году Нурина Залиева вернулась из Азербайджана, восстановила российское гражданство и заявила в полицию, что сестра самовольно заняла ее квартиру. Правоохранительные органы Эльбрусского района отказались возбуждать уголовное дело за истечением срока давности. Залиева обжаловала это решение, при повторной проверке дознаватель установил, что в действиях Байдаевой нет состава преступления.

В Эльбрусском районном суде начались повторные слушания по делу о выселении пенсионерки Фатимы Байдаевой из занимаемой квартиры в поселке Нейтрино. Интересы Байдаевой по доверенности представляют Жанна Тенгизова и Лера Шогенова.

На первом заседании 24 августа представитель третьей стороны - Нарины Залиевой , заявила ходатайство о приобщении к материалам дела документа, подтверждающего переход права собственности на квартиру. Суд приобщил документ и потребовал выписку из ЕГРН. Следующее заседание пройдет 7 сентября.

Залиева, которая пытается отобрать квартиру у Байдаевой при содействии ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" (признано банкротом - прим. "Кавказского узла"), приходится ей родной сестрой. Она жила в спорном помещении с супругом, гражданином Азербайджана до 1990 года. После этого они уехали из страны и проживали в Азербайджане, снявшись с регистрационного учета и приняв гражданство той страны. Защита считает, что Залиева утратила право на квартиру с момента выезда из страны и все ее действия по переоформлению квартиры на себя незаконны.

Байдаева ранее отметила, что еще до решения Эльбрусского райсуда о ее выселении Нурине Залиевой удалось сомнительным образом приватизировать спорную квартиру и прописаться там с приемной дочерью втайне от Байдаевой, а также перевести на свое имя лицевые счета. В связи с этим Байдаева обратилась к прокурору Эльбрусского района с просьбой разобраться, как приватизация могла состояться до вынесения судебного решения.

Член Ассоциации юристов России Жанна Тенгизова отметила, что защита против того, чтобы приобщить к материалам дела документ о переходе права собственности.

"Каким образом будет осуществляться переход права собственности, если это право еще судом не утверждено? Есть определенные спорные обстоятельства, которые мы должны доказывать, реализуя принцип состязательности процесса, объективной истины, равноправия сторон, принцип законности. Залиева право собственности решением суда не подтвердила и при этом предъявляет суду соответствующий документ. Суд, совещаясь на месте, принимает этот документ и требует выписку из ЕГРН, который подтверждает, что переход права уже фактически осуществлен. Мы считаем, что было совершено неправомерное действие и этот документ на данном этапе не может быть приобщен, в силу того, что ранее принятые решения отменены", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями от Нурины Залиевой и ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" относительно хода процесса "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2020 года 18 семей в поселке Нейтрино получили иски о выселении из общежития Баксанской нейтринной обсерватории (БАН) без предоставления другого жилья. К тому моменту ответчики, среди которых оказались пенсионеры и семьи с детьми, прожили в этом общежитии по 20-30 лет.

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