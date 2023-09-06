Армянские политологи исключили антироссийский подтекст отзыва Ереваном полпреда в ОДКБ

06 сентября 2023, 22:00

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Отзыв полпреда Армении в ОДКБ был не демаршем против России, а обычным кадровым решением без политического подтекста, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Шаги Армении в сторону Запада не способны кардинально изменить геополитический вектор страны, спрогнозировали они.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории – премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. 5 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал по предложению Никола Пашиняна указ об отзыве постоянного и полномочного представителя в ОДКБ Виктора Биягова, а 6 сентября стало известно, что на территории Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2023.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Отзыв полномочного представителя Армении в ОДКБ – всего лишь кадровая перестановка, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог, правовед, эксперт по международным договорам Андриас Гукасян.

По его словам, ОДКБ опирается на конвенцию, а деятельность блока – формирование и функционирование органов управления, в том числе Совет полномочных представителей, регулируется уставом. "Полпред – полувоенная, полудипломатическая должность. Его отзыв – обычная ротация, кадровая перестановка. Нет никаких оснований рассматривать это как дипломатический демарш. ОДКБ неоднократно заявлял о невмешательстве в конфликте с Азербайджаном. ОДКБ создан для иных целей, чтобы члены блока не сотрудничали с НАТО. Для России участие в ОДКБ – альтернатива участию в НАТО", - отметил он.

Политолог считает, что, согласно регламенту, Армения предложит кандидатуру нового полпреда. "Есть договор ОДКБ, согласно которому государство должно за полгода предупредить о выходе из блока. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года, когда его утвердил азербайджанский парламент. Армения и Азербайджан стали союзниками и заключили трехстороннее перемирие при участии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Можно сказать, что Первая Карабахская война закончилась тем, что Армения и Азербайджан стали военно-политическими союзниками, приняв обязательства защищать друг друга на случай внешней агрессии. В сентябре истекает срок, когда Армения должна сообщить о намерении выйти из блока. Скоро станет ясно, насколько обоснованы подобные утверждения", - подчеркнул Гукасян.

Помимо этого, надо остановить членство в Уставе ОДКБ, в котором указывается, что страна-участница договора может выйти из него в любой момент, добавил он. "Единственное условие – назначается процедура обязательств, кто, кому и что должен", - пояснил эксперт.

Он сомневается, что гуманитарная помощь Армении Украине повлияет на отношения с Россией. "Азербайджан постоянно отправляет Украине гуманитарную помощь, Турция и вовсе поставляет Украине вооружение, но от этого ни Азербайджан, ни Турция не перестали быть стратегическими партнерами России. Хотя официального подтверждения о доставке гуманитарной помощи Украине не было, но, если это так, это политический сигнал, что Армения делает пас Западу", - предположил Гукасян, пояснив, что после начала военной операции на Украине Армения не осудила действия России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. "Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России", - сказал он в интервью CNN Prima News, расшифровка которого 1 июня опубликована на сайте премьер-министра.

Армения нуждается в помощи Запада, и предпринимает попытку заручиться поддержкой на фоне вероятной новой войны с Азербайджаном, полагает эксперт. "Есть сведения, что Азербайджан выдвинул арцахским властям ультиматум, передать управление азербайджанской администрации, угрожая применить силу. Турция и Азербайджан приняли решение о начале войны, Азербайджан начал сбор резервистов, усиленно закупает вооружение – боеприпасы и управляемые ракеты в Израиле. И армяно-американские учения– это сигнал, который может остановить возможную эскалацию", - сказал он.

Политический обозреватель Акоп Бадалян назвал отзыв армянского полпреда из ОДКБ ротацией, которой пытаются придать тональность демарша. "Есть две цели. Первая - показать Западу что Армения готова и идет против России. Запад требует от армянских властей усилить антироссийские шаги. И с одной стороны, Ереван понимает, что нельзя переступать красные линии, которые приведут к созданию угрозы, а, с другой стороны, пытается удержать Запад. Таким шагами Армения пытается обеспечить баланс и играть между Россией и Западом. Вторая цель - пропаганда. Часть электората правящей силы настроена прозападно. И этот электорат содействовал формированию нарратива, что правящая команда единственная, кто способна вывести Армению из-под российского влияния. И всячески пытается подпитывать созданный нарратив", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян уверен, что Армения в ближайшей перспективе не осмелится выйти из ОДКБ, даже если новый полпред не будет назначен. В то же время, по его словам, шаги, которые попытаются укрепить прозападный нарратив властей, будут. "Выход из ОДКБ приведет к нарушению баланса, изменению статус-кво в регионе. Выход негативно скажется на системе безопасности Армении. Последствий не удастся избежать. Выход из ОДКБ не решит проблемы, наоборот, создаст новые сложности и проблемы", - полагает политобозреватель.

По его мнению, Армении нужно, кроме того, снизить накал претензий Запада, показав готовность пойти на антироссийские шаги. "Но это не свидетельствует о внешнеполитическом развороте. Возникает вопрос, а готов ли Запад сделать для Армении то, что не делает России? Сомневаюсь, и армянские власти это понимают, понимают, что на Западе нет жесткого требования сменить вектор. Запад пытается создать лишь проблемы России, ослабить ее позиции в регионе. Смена вектора возможна только после примирения с Азербайджаном. В противном случае Запад должен оказаться против Азербайджана, и такая перспектива может быть, если сам Азербайджан окажется против Запада, станет действовать против интересов и безопасности Запада. Это сложно представить, поэтому не вижу мотива изменить внешнеполитический вектор", - пояснил Бадалян.

Отправка гуманитарной помощи Украины, по мнению политобозревателя, связана с визитом супруги армянского премьера на Украину. "Это попытка создать почву для визита, чтобы не было негатива, что Армения ничего не сделала. Если бы Анна Акопян не поехала в Украину, гуманитарной помощи не было бы. Именно поэтому и запаздывает официальное подтверждение отправки гуманитарной помощи", - отметил он.

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян приехала в Киев, где примет участие в саммите первых леди и джентльменов, сообщило сегодня РБК со ссылкой на украинское издание Klymenko Time. По данным издания, Акопян также передаст Украине гуманитарную помощь. Также ее имя есть в списке участников на сайте саммита.

Политический аналитик Армен Ованнисян согласился, что оказание гуманитарной помощи связано с визитом супруги армянского премьера в Украину. При этом Армения впервые оказывает гуманитарную помощь Украине.

"Визит Анны Акопян в Украину планировался несколько месяцев назад. Из-за опасений, что может быть ЧП, информацию о визите держали в тайне. Гуманитарная помощь – бонус ее визита", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отзыв армянского полпреда как демарш восприняла российская сторона, считает Ованнисян. "Мнение армянских властей уже неважно. Кремль счел это дипломатическим демаршем. В Кремле придерживаются этой версии, так как много чего наложилось друг на друга – армяно-американские учения, интервью Никола Пашиняна, визит его супруги на Украину, гуманитарная помощь, европейские наблюдатели. Не исключаю, что "антироссийскими" шагами Пашинян стремится создать алиби окончательного поражения, а также оправдать невмешательство России в конфликт", - заявил он.

Армения гипотетически может выйти из-под контроля России, но Пашинян и его команда не в состоянии сделать геополитический разворот, подчеркнул Ованнисян. "Если Армения длительное время не назначит полпреда, это будет выглядеть как попытка выйти из ОДКБ. Первый шаг, дающий основание для такого вывода – отказ от участия в учениях. Однако это многоходовка Кремля. Так как Россия желает видеть Азербайджан в ОДКБ, ей невыгодно, чтобы Армения была членом ОДКБ. Армения будет блокировать вступление Азербайджана. Поэтому Армения должна покинуть блок. Россия выталкивает Армению из ОДКБ", - считает аналитик.

Кроме того, у партии власти нет концепции смены внешнеполитического вектора, добавил Ованнисян.

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