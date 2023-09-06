Азербайджан заявил об обстреле позиций в Лачинском районе

06 сентября 2023, 21:02

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Азербайджанские военные подверглись обстрелу в Лачинском районе, сообщило Минобороны Азербайджана. Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла это сообщение, а также информацию о строительстве укреплений в Лачинском районе.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в попытке строительства укреплений. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Лачинском районе.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле со стороны Карабаха, по данным ведомства, он произошел около 19.50 (18.50 мск). "Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла это сообщение. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Сил обороны открыли огонь 6 сентября около 19:50 по позициям Азербайджана в Кашатагском районе - очередная дезинформация", - говорится на странице Армии обороны в Facebook*.

Военное ведомство Нагорного Карабаха также отметило, что "ранее Минобороны Азербайджана выпустило очередное сообщение, в котором утверждалось, что подразделения обороны пытались выполнить инженерные работы в этом же регионе". "Очевидно, что во второй раз за день распространяя ложное сообщение, азербайджанская сторона готовит информационную базу для очередной провокации", - указано в сообщении.

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