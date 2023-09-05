ВВС ответила на претензии из Баку

05 сентября 2023, 21:04

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Совет прессы Азербайджана потребовал извинений от BBC после публикаций и передач о ситуации в Нагорном Карабахе, пригрозив радиовещательной корпорации прекращением деятельности местной службы. Пресс-служба BBC заявила, что придерживается принципа беспристрастности, пообещав осветить позицию Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан остался в числе стран с несвободной прессой, констатировала в мае международная организация "Репортеры без границ", опубликовавшая ежегодный индекс свободы прессы. Практически весь медиа-сектор находится под официальным контролем, а большинство независимых новостных сайтов базируются за границей, отметила организация.

Освещение британской радио-вещательной корпорацией ВВС ситуации в Карабахе вызвало в серьезное недовольство в Азербайджане. Критику вызвали статья про Нагорный Карабах "Люди теряют сознание в очереди за хлебом", а также телепередача, где участвовали исполнитель Серж Танкян и <советник президента Нагорного Карабаха> Артак Бегларян, сообщило 4 августа агентство Turan.

Позицию азербайджанской службы BBC раскритиковал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В своем микроблоге X он заявил, что BBC нарушает прописанный в Уставе принцип "добиваться необходимой беспристрастности во всех своих материалах". "BBC занимается в программе "Контекст" односторонним и предвзятым агрессивным манипулированием и распространением лжи", - приводятся слова Гаджиева в публикации.

Совет прессы Азербайджана заявил о нарушении журналистской этики и пригрозил лишить азербайджанскую службу BBC аккредитации, указав, что в материалах радио-вещательной корпорации "пропагандируются армянские сепаратисты в Карабахском регионе", "предпринимаются попытки легализации их деятельности". "Недопустимо одностороннее и искажающее действительность отношение телеканала BBC к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продовольствия карабахским армянам. <...> Либо эта медиа-структура должна научиться уважительно относиться к территориальной целостности и суверенитету нашей страны, принести извинения и доказать свое искреннее намерение практической деятельностью, либо деятельность ее азербайджанской службы должна быть остановлена и ее аккредитация должна быть аннулирована", - говорится в заявлении, опубликованном 3 сентября агентство Caliber.Az.

Пресс-служба ВВС отметила, что, освещая события в Карабахе в своих новостных программах, они придерживаются принципа беспристрастности и выслушивают мнения людей, выступающих с разных позиций, и в ближайшие дни в новостях на BBC News будет озвучена также и позиция Азербайджана, сообщило сегодня Meydan.TV.

"Кроме того, Азербайджанская служба Би-би-си привержена принципу обеспечения своей аудитории беспристрастной и независимой информацией", - приводятся в публикации слова пресс-секретаря BBC.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом,в Степанакерте введены талоны на хлеб. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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