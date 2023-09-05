Введение талонов в Степанакерте помогло сократить очереди за хлебом

05 сентября 2023, 18:34

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Талоны на хлеб выданы в Степанакерте на восемь дней, сообщил Инфоштаб Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта рассказали, что после введения талонов в большинстве районов сократились или исчезли очереди за хлебом.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа большинство пекарен в Степанакерте остановили работу из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день. 23 августа стало известно, что власти Мартунинского района ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что таких указаний пока не получала. Жители Степанакерта призвали ввести талоны, так как они вынуждены стоять в очередях за хлебом сутками. 4 сентября в Степанакерте началась выдача талонов, одному человеку ежедневно полагается около 200 граммов хлеба.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

С сегодняшнего дня в Степанакерте купить хлеб возможно только по талонам. В Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха сообщили, что купоны выдаются на восемь дней, каждому человеку полагается по 200 грамм хлеба. "После восьми дней, в зависимости от ситуации, будет принято решение, продолжать систему купонов или нет", - отметил сотрудник Инфоштаба.

4-5 сентября большая часть населения Степанакерта получила купоны на хлеб, но в следующие несколько дней два центра будут продолжать работу для тех, кто не успел их получить, сообщили в Инфоштабе.

В Степанакерте прекратились очереди на хлеб, рассказала жительница Степанакерта Араксия Арутюнян. "Я сегодня пошла к пекарне, и свободно купила четыре хлеба – на все семью, так как нас восемь человек. Никто не сказал, что надо записываться в очередь, никто не сказал, что сразу четыре хлеба нельзя брать. Я просто не поверила, что не надо вставать в очередь. Надеюсь так будет следующие восемь дней, и в последующие дни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Частный предприниматель Марат Балаян посчитал удивительным, что талоны и мука в Степанакерте появились после отставки президента и увольнения госминистра.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на фоне многомесячной блокады подал в отставку, перед уходом с поста он сменил госминистра Нагорного Карабаха, уволив Гургена Нерсисяна и назначив Самвела Шахраманяна. Политолог Давид Карабекян считает, что отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении.

Исчезла необходимость стоять по несколько часов в очередях, отметила мать троих детей Элина Маргарян. "Главное, что есть хлеб и в нашем районе нет очередей. Я наконец-то смогла быстро сбегать за хлебом. Не оставлять малых детей дома одних. Еще и соседке пенсионерке купила хлеб по ее талонам. С одной стороны я довольна, что наконец-то ввели купоны, но с другой стороны, так невозможно и несправедливо, блокада должна завершиться. Необходимо бороться, чтоб Лачинский коридор был разблокирован", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Зоя Балаян рассказала, что в ее квартале, перед пекарней была очередь, как и раньше. "Люди собрались задолго до того, как пекарня начала работать. Пока пекли хлеб, люди успели составить очередь, немного поспорить. Но в итоге, очередь длилась несколько часов. Надеюсь, завтра у пекарни будет возможность заранее испечь хлеб, перед тем, как люди соберутся", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

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