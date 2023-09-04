Супруга Абдулмумина Гаджиева утратила надежду на оправдательный приговор

04 сентября 2023, 23:25

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После ареста дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева его семья была уверена, что это недоразумение, однако спустя четыре года он все еще остается под арестом, отметила жена Гаджиева Дана Сакиева. По ее словам, она не надеется на оправдательный приговор, однако верит, что ее муж получит минимальный срок.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня, как и неделей ранее, такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня пикеты вызвали активный отклик прохожих и водителей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который провел пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева. "Реакция как автовладельцев, так и прохожих – положительная и множественная", - отметил он.

Среди прохожих были не только местные жители, но и туристы, которые вступили диалог с Магомедовым. "Запомнились туристы, которые, узнав историю Абдулмумина Гаджиева, заявили страшную вещь, что так - во всей стране", - рассказал он. Ещё один прохожий представился бывшим заместителем замначальника СИЗО. "Он рассказал историю, как ему в своё время подбросили патроны и он тоже испытал на себе силу правоохранительной системы", - отметил журналист.

Магомедов выразил желание посетить одно из будущих судебных заседаний в Ростове-на-Дону.

По словам Идриса Юсупова, который вышел на пикет с требованием "Свободу политическим заключенным", реакция и местных жителей, и туристов была активная. Он связал это с тем, что многие горожане вернулись в Махачкалу по окончании отпусков. "Было намного больше людей и проезжающих, и проходящих. Видимо, начался сентябрь и многие люди вернулись в город с каникул и отпусков", - отметил Юсупов.

Юсупов добавил, что многочисленные прохожие выражали поддержку посредством жестов и слов, некоторые из них фотографировали его самого и его плакат. Среди них были и те, кто не знал, кто такие политические заключенные, указал он. "Спрашивали, кто такие политические заключенные. Я им коротко постарался объяснить, что политические заключенные — это люди, которых преследуют за их политические взгляды, фабрикуют на них уголовные дела", - рассказал Юсупов.

Юсупов рассказал, что хотел бы посетить одно из заседаний по делу Гаджиева, и если ему позволят обстоятельства, он поедет в Ростов-на-Дону на судебное заседание.

С начала 2023 года семья Гаджиева находится в ожидании завершения разбирательства, сообщила супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева. Она напомнила, что в начале 2023 года уже оставалось минимальное количество свидетелей для допроса и казалось, что "скоро будет оглашение приговора", однако заседания до сих пор продолжаются, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга журналиста сомневается, что будет вынесен "полностью оправдательный приговор". "Оправдательный приговор, на мой взгляд, имеет достаточно низкий шанс. Не думала, что скажу такое четыре года назад, но тогда вообще казалось, что это недоразумение закончится через день, но все это все еще длится более четырех лет", - рассказала Сакиева.

Она отметила, что раньше была убеждена, что если человек не сделал чего-то противозаконного, он не может получить срок, однако в нынешний обстоятельствах она надеется, что мужу удастся "отделаться чем-то минимальным".

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Сторона обвинения игнорирует целый ряд нарушений, указанных защитой, а также манипулирует результатами экспертиз, заявили 31 августа в суде Абдулмумин Гаджиев и его адвокат. Суд назначил последнее слово обвиняемых на 7 сентября.

Шансы на оправдание обвиняемых есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили 21 августа коллеги Гаджиева. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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