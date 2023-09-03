Суд приостановил дело об избиении волгоградского школьника силовиком

03 сентября 2023, 16:25

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Суд в Волгограде приостановил производство по делу полицейского, обвиняемого в избиении 14-летнего подростка, объяснив это невозможностью участия силовика в судебном разбирательстве.

Как писал "Кавказский узел", двое полицейских были заподозрены в применении насилия к 14-летнему подростку в Волгограде. По версии следователей, подросток стал убегать от силовиков, которые были в гражданской одежде, но они задержали его, применив силу и спецсредства. Мать пострадавшего сообщила, что ему сделали операцию. В октябре 2022 года адвокат сообщила, что следствие отказалось заключить под стражу подозреваемых, а на ходатайство об отстранении их от должностей не ответило.

2 августа 2022 года в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда одетые в штатское силовики скрутили, затолкали в машину и увезли 14-летнего школьника, приняв его за закладчика наркотиков. Школьник был госпитализирован из-за высокой температуры и гематомы на голове, рассказала мать подростка.

Тракторозаводский райсуд Волгограда приостановил производство по уголовному делу полицейского, который обвиняется в избиении 14-летнего подростка. Решение было принято на основании того, что "отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве". При этом суд знает местонахождение полицейского, но пока не разглашает, сообщает сегодня "Высота 102".

Решение о приостановке производства по уголовному делу было принято на предварительном заседании, то есть еще до начала основного разбирательства. Уголовное дело по пунктам «а, г, д» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего) было возбуждено в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. Однако по результатам расследования в уголовном деле остался лишь один полицейский, обвиняемый по пунктам «а, д» части 3 этой статьи, то есть из квалификации исключен признак совершения преступления группой лиц, пишет агентство.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее, в августе, стало известно, что Следком завершил расследование дела полицейского, который, по версии следствия, избил подростка, приняв его за закладчика, сообщил 10 августа правозащитный проект для пострадавших от насилия "Травмпункт".

"Изначально фигурантом уголовного дела был и второй сотрудник полиции, однако следователи прекратили уголовное преследование в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в публикации на странице правозащитного проекта во "ВКонтакте". "Травмпункт" представляет в деле интересы потерпевшей стороны, отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года силовики вновь задержали школьника, приняв его за другого человека. По словам матери, к её сыну применили силу, и врачи зафиксировали у подростка травмы.

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