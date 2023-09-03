Антитеррористические учения российских военных прошли в Абхазии

03 сентября 2023, 15:29

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Российские военнослужащие на учениях в Абхазии тренировались отражать атаку боевиков на военные объекты, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", российские военные неоднократно проводили учения на территории Абхазии. Так, в середине февраля 2022 года около 1,5 тысячи мотострелков с военной базы Южного военного округа прибыли на полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой.

На российской военной базе в Абхазии прошли учения с подразделениями противодействия терроризму для отражения атаки условного противника на военные объекты, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"По замыслу мероприятия, условное незаконное вооруженное формирование предприняло попытку нападения на контрольно-пропускной пункт (КПП) с целью проникновения на воинские объекты на территории соединения. Группа противодействия терроризму была поднята по тревоге и выдвинулась в район КПП", - говорится в сообщении ведомства, размещенном 2 сентября на сайте Минобороны России.

Во время учебного боя военнослужащие отработали тактику "блокирования и ликвидации нападающих", а также "учились принимать решения в экстренной обстановке".

"Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов", - говорится в публикации.

Напомним, в марте 2022 года, после начала военной операции российских войск на Украине, абхазские военные провели учения и внеплановые сборы. Они готовы защищать свои границы и оказать помощь российским военным, заявил тогда министр обороны Абхазии. Он отметил, что внеплановые сборы стали также реакцией на совместные учения Грузии и НАТО, которые начались неделей ранее.

12 января 2022 года военные также сообщили о масштабных учениях на более чем 20 полигонах в южных регионах России, а также на российских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В них приняли участие более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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