Военные в Абхазии приведены в боевую готовность на фоне учений НАТО в Грузии

27 марта 2022, 09:05

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Абхазские военные провели учения и внеплановые сборы, они готовы защищать свои границы и оказать помощь при проведении спецоперации российским военным, заявил глава Минобороны непризнанной республики. Он заявил, что это стало реакцией на проводимые в Грузии совместные учения с НАТО.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта министерство обороны Грузии сообщило о планах провести в стране трехдневные совместные с НАТО учения, участие в которых примут представители 23 стран.

Командно-штабные учения военнослужащих Грузии и стран НАТО начались 20 марта на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия – НАТО в Крцаниси. "Все этапы учения "Грузия - НАТО" 2022 года были спланированы нашими военными и проходят в соответствии со стандартами НАТО", - привел слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 24 марта ТАСС.

Вооруженные силы Абхазии приведены в повышенную боевую готовность, сообщил глава оборонного ведомства Владимир Ануа.

По его словам, проведены мобилизационные мероприятия, внеплановые сборы и учения с личным составом резервных частей министерства обороны. "В случае обострения ситуации вооруженные силы готовы выполнить свой долг по защите государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия", – привел 26 марта слова Ануа телеканал "Вести" на своем сайте.

Он заявил, что это стало реакцией на учения НАТО в Грузии. "Тбилиси не отказались от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс", – отметил Ануа.

Уже как минимум 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии числится сближение с НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Грузию 20 октября заявил о готовности Штатов укреплять обороноспособность этой страны. В случае нового обострения ситуации в Донбассе или роста напряженности в Южной Осетии в Грузии могут быть размещены военные опорные точки США, что предполагает заключение военного соглашения. И это стало бы предпочтительнее, чем вступление страны в НАТО, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Он также отметил, что в соответствии с союзническими обязательствами и решением президента, Абхазия готова оказать военную помощь России.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" также писал, что президент Аслан Бжания 20 февраля заявил, что Абхазия готова оказать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную и гуманитарную помощь. 22 февраля сотрудники МЧС Абхазии выехали в Донецк и Луганск, чтобы привезти в Сухум первую группу беженцев. 2 марта прибыла еще одна группа из ДНР и ЛНР. 18 марта 37 беженцев из ЛНР и ДНР отправились домой, в Абхазии осталось 90 жителей Донбасса. 19 марта МЧС Абхазии сообщило, что собранные организациями и жителями Абхазии продукты питания, питьевая вода и электрогенераторы отправлены в ДНР.

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