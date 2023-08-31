Политологи исключили вину миротворцев в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

31 августа 2023, 13:37

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Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2022 года за функционирование Лачинского коридора отвечают российские миротворцы, но после этого документа Ереван и Баку заключали новые соглашения без участия Кремля. Тем не менее властям России придется отреагировать на кризис, возникший из-за блокировки Лачинского коридора, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Гуня и Станислав Притчин.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа азербайджанское общество Красного Полумесяца направило в Нагорный Карабах два грузовика с гуманитарной помощью. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт (Ханкенди), они заявили, что не пропустят груз из Азербайджана. Пикетчики установили на трассе палатки, а после того, как Красный Полумесяц попросил миротворцев, чтобы они доставили гуманитарный груз в Нагорный Карабах на своих машинах, то протестующие отказались пропускать большегрузы миротворцев.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Если исходить из Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, то российские миротворцы ответственны за допуск гуманитарный помощи в анклав. Однако появились новые реалии ввиду последующих договоренностей Азербайджана и Армении, которых они достигли без участия России, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Проблема в том, что после этого соглашения (Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года) было несколько встреч на высшем уровне. В том числе при посредничестве ЕС, США, где в целом развитие процесса урегулирования вокруг Нагорного Карабаха шло без участия России. Одно из договоренностей, которое было достигнуто – это неформальное признание Арменией юрисдикции Азербайджана над территорией НКР или Карабахским районом в азербайджанской версии. За эти решения Россия не может нести ответственность, так как они приняты без ее участия", – сказал Притчин корреспонденту "Кавказского узла".

Соответственно на территории Азербайджана действует КПП согласно законам этой страны, добавил он. "Возможности миротворцев таким образом ограничены. Потому что, во-первых, Россия не является участницей договоренностей, достигнутых без неё – в Брюсселе, в Вашингтоне. Во-вторых, нет юридического права участвовать, потому что не прописаны роль и возможности российских миротворцев", – сказал аналитик.

Любая гуманитарная помощь может рассматриваться как положительный фактор, отметил он.

"Проблема заключается в том, что получение гуманитарной помощи через Агдам в принципе снимает остроту ситуации, но это не выгодно, скажем так, армянской стороне, так как снижается аргументация открытия Лачинского коридора. И конечно открытие коридора через Агдам меняет кардинально положение в регионе: если территория Нагорного Карабаха признается частью Азербайджана, то собственно через Агдам выстраивается и логистика со стороны Азербайджана", – резюмировал Притчин.

Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года за функционирование Лачинского коридора ответственны миротворцы, отметил старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Их "сдержанность" в действиях очевидно обусловлена нежеланием обострять отношения. Россия может немного затянуть паузу в улаживании этой проблемы, но полностью избежать ответственности не удастся", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гуманитарная помощь со стороны Азербайджана довольно значительна, в случае если она будет регулярной, добавил аналитик. "Но вопрос в том, будет ли это компенсацией за альтернативную лачинскому коридору ось взаимодействия с внешним миром? Видимо, политическая составляющая этой, предлагаемой Азербайджаном оси, перевешивает гуманитарную. Вряд ли Карабах согласится переориентироваться с Запада на Восток в ближайшее время", – считает Гуня.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска "Лачин". Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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