29 августа 2023, 00:25

Ереванская полиция сорвала установку палаток у посольства России

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Силовики не позволили карабахским активистам установить палатки у посольства России в Ереване, поэтому протестующие организовали шествие по центральным улицам столицы. 

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска трех этнических армян из Нагорного Карабаха, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению. Все они футболисты мартунинского клуба "Аво". Источник в прокуратуре Азербайджана сообщил, что три спортсмена задержаны в связи с уголовным делом о надругательстве над государственным флагом Азербайджана и возбуждении вражды. Активисты из Нагорного Карабаха начали бессрочный пикет у посольства России в Ереване, требуя освободить задержанных. 

Активисты попытались установить палатки у российского посольства в Ереване, однако полицейские увели вместе с палатками двоих активистов. Через непродолжительное время этих активистов отпустили, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница манифестации Лиана Петросян.

Участники акции начали шествие по центральным улицам Еревана, призывая прохожих присоединиться к их протесту. После окончания марша они вернулись к российскому посольству, перекрыв на короткое время примыкающую к дипмиссии улицу Григора Лусаворича. Полиция вытеснила активистов с проезжей части.

Активисты скандировали "Арцах!" и заявили, что намерены остаться у посольства на ночь.

Как живут карабахцы с тех пор, как для них перекрыта дорога в Армению, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Шесть пациентов вывезены из Степанакерта в Армению", "Армянские активисты обвинили Пашиняна в бездействии", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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