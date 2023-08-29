Ереванская полиция сорвала установку палаток у посольства России

29 августа 2023, 00:25

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Силовики не позволили карабахским активистам установить палатки у посольства России в Ереване, поэтому протестующие организовали шествие по центральным улицам столицы.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска трех этнических армян из Нагорного Карабаха, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению. Все они футболисты мартунинского клуба "Аво". Источник в прокуратуре Азербайджана сообщил, что три спортсмена задержаны в связи с уголовным делом о надругательстве над государственным флагом Азербайджана и возбуждении вражды. Активисты из Нагорного Карабаха начали бессрочный пикет у посольства России в Ереване, требуя освободить задержанных.

Активисты попытались установить палатки у российского посольства в Ереване, однако полицейские увели вместе с палатками двоих активистов. Через непродолжительное время этих активистов отпустили, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница манифестации Лиана Петросян.

Участники акции начали шествие по центральным улицам Еревана, призывая прохожих присоединиться к их протесту. После окончания марша они вернулись к российскому посольству, перекрыв на короткое время примыкающую к дипмиссии улицу Григора Лусаворича. Полиция вытеснила активистов с проезжей части.

Активисты скандировали "Арцах!" и заявили, что намерены остаться у посольства на ночь.

Как живут карабахцы с тех пор, как для них перекрыта дорога в Армению, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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