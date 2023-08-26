Активисты в Берлине объявили акцию солидарности с Нагорным Карабахом

26 августа 2023, 18:32

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Активист Аршак Макичян начал у здания посольства России в Берлине трехдневную голодовку в знак солидарности с жителями Нагорного Карабаха. К акции присоединились два активиста из России.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Нагорном Карабахе и Армении проводят акции протеста с требованием добиться от Азербайджана разблокировки Лачинского коридора. В частности, активисты требовали задействовать продовольственную программу ООН, которая могла бы доставить в Нагорный Карабах продукты, в том числе воздушным путем. 21 августа активисты в Ереване перекрыли вход в офис ООН мешками с продуктами, собранными для жителей Нагорного Карабаха, и потребовали конкретных действий для открытия Лачинского коридора.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В регионе растут протестные настроения, жители Нагорного Карабаха и Армении выражают претензии к российским миротворцам о бездействии, но те не спешат способствовать разрешению ситуации, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Активист из России Аршак Макичян объявил о начале трехдневной голодовки у здания российского посольства в Берлине. По его словам, акция организована в поддержку Арцаха (Нагорного Карабаха). «Россия и Азербайджан нарушают трехсторонние соглашения и осуществляют медленный геноцид Арцаха», - написал Макичян в Facebook*.

На фотографии, опубликованной в соцсети, активист сидит в палатке, перед которой установлены три плаката: «Воздушный транспорт для Арцаха», «Россия предала Арцах и Армению» и «Остановите блокаду Арцаха», передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказал Макичян корреспонденту «Кавказского узла» к голодовке присоединились два российских активиста: Любовь Захарова и Александр Руднев. «Мы требуем от России и Азербайджана соблюдения трехсторонних соглашений. А от Европы - начать отправлять гуманитарную помощь воздухом, как это происходило во время блокады Берлина», - заявил он.

По его словам, никто из российской дипмиссии к активистам не выходил. Представители армянской диаспоры также на связь с протестующими не выходили, добавил российский активист.

"Мне кажется, важно говорить про блокаду в Европе и свободных странах, где возможно добиться реальных действий от политиков. В России сейчас диктатура, люди боятся выходить на протесты, особенно российские армяне, у любых меньшинств в России заочно меньше прав, чем у титульной нации. Меня, например, за протесты лишили гражданства и депортировали семью, несмотря на то, что это было наше единственное гражданство", - отметил Макичян.

Необходимо организовать международное движение "по предотвращению очередного геноцида", считает он. "Медленный геноцид уже происходит, нам всем нужно его остановить", - подчеркнул активист.

Макичян добавил, что провокаций в отношении протестующих не было. «Люди в основном поддерживают и спрашивают про Арцах», - сказал он.

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