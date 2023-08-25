Сапер пострадал при взрыве в Азербайджане

25 августа 2023, 13:42

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Габиб Гасымов получил ранения при взрыве во время разминирования территории в зоне карабахского конфликта. После карабахской войны 2020 года при взрывах мин и снарядов пострадали 305 жителей Азербайджана, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. С ноября 2020 года по июль 2023 года, по данным властей Азербайджана, в зоне карабахского конфликта подорвались на минах 303 человека.

Сегодня около 10 часов (09.00 мск) во время работ по разминированию на территории села Гусейналылар Джебраильского района при взрыве запала снаряда получил ранение руки Габиб Гасымов 1999 года рождения, он доставлен в больницу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Гасымов - сотрудник местной компании, привлеченной к разминированию, он получил «колотые ранения внутренней поверхности левой руки» и «небольшие пороховые ожоги на икрах обеих ног», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию). "Состояние раненого стабильное, угрозы жизни нет", - сказал он.

По данным ведомства на 25 августа, после карабахской войны 2020 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся снарядов пострадали 305 жителей Азербайджана, из них 57 погибли, 248 были ранены.

Напомним, 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование земель в зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Великобритания в рамках программы развития ООН трижды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в сентябре 2021 года, в июне 2022 года и в августе 2023 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

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