Супруга Бейдемирли добилась встречи с ним в бакинском изоляторе

25 августа 2023, 11:58

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Супруге бывшего депутата Назима Бейдемирли разрешили посетить его в бакинском СИЗО через девять дней после того, как суд постановил разрешить арестованному свидания с близкими.

Как писал "Кавказский узел", бывшему депутату парламента Азербайджана и предпринимателю Назиму Бейдемирли не дают в бакинском СИЗО-1 свиданий с членами семьи, сообщила 23 августа его супруга Фарида Бейдемирли. По ее словам, 15 августа суд постановил обеспечить права Назима на свидания, но в Пенитенциарной службе объясняют отказы тем, что решение суда не поступило к ним.

24 августа супруга Назима Бейдемирли Фарида Бейдемирли встретилась с ним в СИЗО. "После ареста Назима на протяжении 40 дней нам не давали встреч с ним. Даже после удовлетворения судом нашей жалобы нам не позволяли увидеться с ним. И вот, наконец, вчера (24 августа) мне удалось встретиться с Назимом", - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Общаться пришлось через стеклянную перегородку, отметила женщина. "Таким способом проходила встреча и других заключенных со своими родственниками. Назим сохраняет бодрость духа, у него нет жалоб на условия содержания и обращение с ним, его периодически посещает врач, ему дают необходимые лекарства. Однако Назим категорически не согласен с обвинением, считает уголовное дело необоснованным. На днях его посетят адвокаты, и они обсудят дальнейшие действия", - сказала Фарида Бейдемирли, добавив, что у экс-депутата нет проблем и с передачей ему продуктов и одежды.

Адвокат Бейдемирли Агиль Лаидж выразил удовлетворение решением вопроса о свиданиях подзащитного с близкими. "Возможно, в этом определенную роль сыграло и привлечение внимание медиа к проблеме", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, активных следственных действий в отношении Бейдемирли не проводится, и защита будет добиваться изменения меры пресечения и освобождения экс-депутата из-под стражи.

Напомним, Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что его задержали по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, было арестовано пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан.

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