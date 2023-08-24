Решение суда не помогло Бейдемирли добиться свидания с близкими в СИЗО

24 августа 2023, 03:46

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Содержащемуся в Бакинском СИЗО-1 бывшему депутату парламента Азербайджана, предпринимателю Назиму Бейдемирли не дают встреч с членами его семьи, несмотря на решение суда об обеспечении права арестанта на свидания с близкими. Сам Бейдемирли считает, что преследуется за активную гражданскую позицию и поддержку им требований жителей села Союдлу о прекращении вредного воздействия на окружающую среду расположенного поблизости золотого рудника.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд избрал в отношении Бейдемирли меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

Несмотря на решение суда об обеспечении прав Назима Бейдемирли на свидания с членами своей семьи, ему не предоставляют встреч с близкими, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга бывшего депутата Фарида Бейдемирли.

«Нам дают возможность дважды в неделю по 10 минут говорить с Назимом по телефону. Однако встреч нам с моим мужем после его ареста не дают. Наши адвокаты жаловались в суд и 15 августа Наримановский суд Баку постановил обеспечить права Назима на свидания. Но прошло более недели, однако решение суда все еще не исполняется. В Пенитенциарной службе нам отказывают во встрече под предлогом того, что решение суда не поступило им. Нам тоже решение суда все еще не выдали. Решение суда также не размещено в электронной системе Пенитенциарной службы»,- отметила Фарида Бейдемирли.

По ее словам, Назим Бейдемирли не имеет жалоб на обращение с ним в СИЗО.

«Назима регулярно обследует врач, ему дают необходимые лекарства. Однако в камере очень тесно. В одном помещении их содержат вместе 12-13 человек. В летнюю жару находиться в такой тесноте, не проветриваемом помещении просто не выносимо», - отметила Фарида Бейдемирли.

Тесть Назима Бейдамирли, заведующий кафедрой тюркской филологии востфака Бакинского государственного университета, профессор Руфат Рустамов 23 августа обратился с открытым письмом к президенту Ильхаму Алиеву, заявив, что решение об аресте было "поспешным".

"К сожалению, 5 июля Наримановский районный суд избрал Назиму Бейдамирли меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца на основании поспешного представления следственного органа. Однако и следственный орган, и суд должны были принять во внимание нормы права, хотя бы тот факт, что Назим Бейдамирли, как и признанный по делу потерпевшим, являются дольщиками одного и того же предприятия и тут может иметь место факт конфликта интересов", - сказал Рустамов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Бейдемирли считает себя «узником экологии».

"Назим Бейдемирлм считает, что на самом деле его преследовали за выражение своей активной гражданской позиции. Он выступил в защиту и поддержал справедливые требования жителей села Союдлу Гядабейского района прекратить негативное воздействие на окружающую среду находящегося поблизости золотого рудника. Фактически то же самое высказал и глава государства. После его вмешательства специальная правительственная комиссия также установила, что работающая в этом районе компания нарушила правила безопасности, экологические и санитарные нормы, и деятельность компании была временно приостановлена», - отметил Рустамов.

Он призвал главу государства взять дело под личный контроль и обеспечить справедливое расследование и освобождение Бейдемирли из СИЗО.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров убежден, что обвинение против Бейдемирли "имеет политическую подоплеку, а не юридическую основу".

"Ни для кого не секрет, что бывший депутат поднимал в социальных сетях и СМИ экологические проблемы села Союдлу Гядабейского района, критиковал незаконные действия или бездействие соответствующих государственных органов. Он был одним из интеллектуалов, которые первыми подняли свой голос протеста, когда протестующие и жители Союдлу подверглись нападению со стороны силовиков. Однако чиновники, ответственные за нарушение экологической безопасности жителей Союдлу, убедили главу Азербайджана в том, что бывший депутат обеспечивал организационные и технические аспекты протестов в Союдлу", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он расценил как грубейшее нарушение прав человека лишение возможности Назима Бейдемирли увидеться с членами своей семьи.

«Согласно Закону «Об обеспечении прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания», обвиняемый имеет право два раза в неделю разговаривать по телефону продолжительностью не менее 15 минут, и встречаться в достойных условиях со своими близкими 4 раза в месяц на срок до 4 часов. Также уже есть решение суда об обеспечении свидания с членами семьи", - отметил Сафаров.

Адвокат Бейдемирли Агиль Лаидж отметил, что решение суда заинтересованным сторонам направляется почтой. «Это может потребовать какое-то время для доставки. Однако решение суда должно одновременно загружать в портал «электронный суд» и электронную систему Пенитенциарной службы. Электронный вариант является правовым основанием для исполнения решений суда», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла"..

Он также подтвердил, что в как камера, в которой содержится Бейдемирли, рассчитана на 6 человек, однако в ней находятся в два раза больше людей.

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