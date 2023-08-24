Тамбиев оспорил позицию прокурора о показаниях под пытками

24 августа 2023, 15:58

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Кемал Тамбиев, обвиняемый вместе с Абубакаром Ризвановым и дагестанским журналистом Абдулмумином Гаджиевым в финансировании терроризма, заявил сегодня в суде, что главным доводом его защиты прокурор попытался представить заявление о недопустимости приобщения к делу полученных под пытками показаний, проигнорировав остальные возражения адвокатов. Следующее заседание, на котором подсудимые выступят с последним словом, станет последним перед вынесением приговора, считает адвокат Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. Шансы на оправдание редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, а также Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, обвиняемых в финансировании терроризма, есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили коллеги Гаджиева.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На сегодняшнем заседании в Южном окружном военном суде по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова в продолжение прений была озвучена реплика прокурора и контрреплика Тамбиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на заседании журналист Фёдор Забиран.

"Так как заявление прокурора было очень объемным защита запросила его в текстовом виде, чтобы изучить и дать комментарий. Следующие заседание будет, вероятно, последним перед вынесением приговора. Будут замечания адвокатов на слова прокурора и последнее слово обвиняемых", - рассказал он.

По словам журналиста, в реплике прокурора не было ничего нового. "Он оспаривал позицию защиты и подсудимых, озвученную в прениях. Тамбиев в свою очередь указал, что прокурор пытается представить главным доводом Тамбиева заявление о недопустимости приобщения к делу того допроса , когда он подвергся пыткам, хотя это не единственный и не основной аргумент. Что так же вызывает непонимание у него, - желание прокурора реализовать в пользу государства имущество родственников, полученное законным путем", - пояснил Забиран.

Он сообщил также, что в зале суда были слушатели. "Были родные Кемала Тамбиева. Ещё одна слушательница, я и двое коллег", - отметил Забиран.

Прокурор брал для подготовки реплики дополнительное время, хотя все позиции им озвучивались и ранее, подчеркнул адвокат Гаджиева Ашот Норвардян. "Ничего нового он не сказал. Но защита тоже взяла время неделю, чтобы подготовить контрреплики. Сегодня, кроме Тамбиева, никто не выступил с ответом прокурору", - отметил он.

Адвокат полагает, что следующее заседание будет последним перед приговором. "Завершатся прения замечаниями адвокатов и подзащитных и будет последнее слово подсудимых", - сообщил Норвардян.

Следующее заседание намечено на 31 августа, на 14.00 мск, отметил адвокат.

Тетя Кемала Тамбиева Фатима отметила, что ее племянник не виновен. "Вины нету, мы в этом уверены. Он никакими противоправной деятельностью не занимался. Следствие длилось почти два года, потом два года здесь. И следователь, получается, что у них не было доказательств, компоновали, чтобы как-то обвинить", - сообщила она в интервью, видеозапись которого опубликована сегодня в Telegram-канале RusNews. Она напомнила, что многие свидетели, выступая в суде отказались от своих показаний. "Это значит, было потом дописано. Это не один человек говорил, это многие", - отметила она.

"Кавказский узел" ранее писал, что на заседании 15 сентября 2022 года богослов Асхаб Джарбаев на последнем заседании по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева отказался от своих показаний против подсудимых, заявив, что не давал таких свидетельств. Также об отказе от показаний, данных под давлением, заявил один из подсудимых Кемал Тамбиев. Свидетели обвинения Аида Хайта и Султан Омаров также заявили в суде, что данные ими во время следствия показания не соответствуют действительности. Суд согласился вызвать на допрос следователя, который брал показания в рамках предварительного следствия. В основу решения суда должны лечь показания, данные в зале суда, так как на этапе следствия свидетели зачастую подвергались давлению, заявили коллеги журналиста.

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 21 августа такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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