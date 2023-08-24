Тракторист подорвался на мине в Ходжалинском районе

24 августа 2023, 13:47

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Водитель трактора во время хозяйственных работ в селе Сыгнаг в Ходжалинском районе наехал на противотанковую мину и получил ранения при взрыве.

Как сообщал "Кавказский узел", с ноября 2020 года по конец июля 2023 года в зоне карабахского конфликта на минах, согласно официальным данным властей Азербайджана, подорвались 303 жителя страны. Семь общественных организаций Азербайджана 4 августа обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Сегодня около 11.30 (10.30 мск) во время хозяйственных работ в селе Сыгнаг в Ходжалинском районе в результате наезда трактора на противотанковую мину произошел взрыв, ранения получил водитель Афган Алекперли, 1987 года рождения, сообщил сотрудник пресс-службы генеральной прокуратуры Азебайджана.

В Ходжалинской районной прокуратуре ведется расследование инцидента. Место, где произошло ЧП, относится к территории, переданной под контроль Азербайджана по результатам 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 году, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

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