23 августа 2023, 20:46

Ереванские активисты призвали ООН к санкциям против Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совбез ООН должен ввести санкции против Азербайджана и предпринять конкретные шаги по открытию Лачинского коридора, заявили представители инициативной группы "Бацум" на встрече с сотрудниками офиса ООН в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", инициативная группа "Бацум" (Открытие) проводит акции неповиновения в Ереване с требованием предотвратить продовольственную блокаду Нагорного Карабаха. В частности, активисты требовали задействовать продовольственную программу ООН, которая могла бы доставить в Нагорный Карабах продукты, в том числе воздушным путем. 21 августа активисты перекрыли вход в офис ООН мешками с продуктами, собранными для жителей Нагорного Карабаха, и потребовали конкретных действий для открытия Лачинского коридора, в частности, они заявили о необходимости принять резолюцию Совета безопасности ООН по Нагорному Карабаху .

11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи при содействии гуманитарного офиса организации. По итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе и доставке гуманитарной помощи в регион. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики подчеркнули, что Армения не добилась результатов на заседании Совбеза ООН, по итогам обсуждения даже не была принята резолюция. По их мнению, заседание показало слабость позиций армянской дипломатии.

Представители инициативной группы "Бацум" (Открытие) и офиса ООН в Ереване встретились по вопросу гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе проходило с участием постоянного координатора ООН в Армении Нанны Скау, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член инициативы Микаэл Маркарян.

По его словам, представители офиса ООН в Ереване сообщили активистам, что в Нью-Йорке есть четкое представление о критической ситуации в Нагорном Карабахе. "Нас заверили, что, несмотря на то, что Совбез ООН на сегодняшний день еще не принял никакого заявления, но при давлении правительства Армении, армянской общественности, диаспоры Совет безопасности может еще это решение принять", - отметил Маркарян. Он отметил, что акции протеста будут продолжены.

По словам Маркаряна, от Совбеза ООН активисты ожидают санкций против Азербайджана и конкретных шагов по открытию Лачинского коридора, вплоть до военного вмешательства.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказали сегодня местные жители. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Более 40 человек перевезены из Нагорного Карабаха в Армению впервые с июня", "Пекарни в Нагорном Карабахе оказались на грани закрытия из-за дефицита муки", "Родственники сообщили об ухудшении здоровья матери Элен Дадаян".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 августа 2023, 21:43

23 августа 2023, 20:00

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