Прокуратура потребовала отменить снятие Атаманчука с выборов в Сочи

23 августа 2023, 07:05

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Прокуратура в Сочи опротестовала решение суда о снятии с выборов в горсобрание кандидата в депутаты Владимира Атаманчука. Апелляционная инстанция отклонила ходатайства о вызове истца и представителя избиркома, рассказал Атаманчук.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск, поданный от имени кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симоняна, о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук направил следователям заявление о том, что снят с выборов безосновательно и вопреки позиции избиркома и прокуратуры, которые заявили, что права Симоняна не были нарушены регистрацией Атаманчука в качестве кандидата. 18 августа Атаманчук обжаловал решение суда.

Интересы Норика Симоняна представлял в суде член сочинского избиркома Эдуард Железнов. По словам Атаманчука, в суде Эдуард Железнов от имени истца заявил, что Атаманчук в подписных листах указал излишние сведения о себе: о самозанятости, о месте жительства и о своей судимости, чем нарушил права Норика Симоняна как кандидата в депутаты по тому же округу, а также вместо 34 подписей избирателей предоставил 38. Норик Симонян, по словам Атаманчука, заявил, что не имеет к нему претензий и сначала согласился написать об этом заявление в суд, но позднее отказался, сказав, что его запугали. С корреспондентом "Кавказского узла" Норик Симонян отказался говорить на эту тему.

22 августа в краевом суде состоялось заседание по жалобе Владимира Атаманчука. Корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты сообщил, что лично приехал на заседание, предварительно по телефону получив согласие на поездку в Краснодар у следователя, который ведет его уголовное дело о дискредитации армии.

Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию армии, обвинен по аналогичной уголовной статье. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В июне Атаманчук сообщил, что обратился к прокурору с требованием прекратить уголовное преследование, однако получил "отписку".

По словам Атаманчука, в суде присутствовали, кроме него, судьи и секретаря, представитель Симоняна Эдуард Железнов и сотрудник прокуратуры края. "Судья открыл заседание, зачитал права участников процесса и спросил, есть ли у кого ходатайства? Я ему ответил, что есть, и ходатайствовал вызвать в суд представителя избиркома, который регистрировал меня. Вызвать истца-Симоняна, чтобы я мог задать ему вопросы по существу иска, а так же прокурора Симоненко, который участвовал в сочинском суде", - рассказал Владимир Атаманчук.

Краевой суд все эти ходатайства отклонил, сообщил он. "И заявил, что в крайсуд поступило апелляционное представление из прокуратуры Центрального района Сочи. Однако судью не устроило, что документ поступил в электронном виде, и он выразил желание видеть «оригинал документа». Краевой прокурор желание судьи поддержал, и суд был отложен на 24 августа", - рассказал Владимир Атаманчук.

Сотрудница канцелярии суда подтвердила дату заседания. "Следующее заседание состоится 24 августа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Атаманчук рассказал, что попросил у судьи копию поступившего представления прокуратуры Центрального района и получил отказ, однако настоял на том, чтобы ему как участнику дела дали возможность хотя бы сделать фотокопию.

Документ, фотокопию которого Атаманчук предоставил "Кавказскому узлу", подписан помощником прокурора Л. Симоненко. В нем говорится, что районная прокуратура не согласна с решением судьи Владимира Ефанова от 11 августа. "Данное решение незаконно и подлежит отмене", - указано в апелляционном представлении.

Далее прокурор на двух страницах ссылается на законы России, в том числе Конституцию и ФЗ-76 «Об основах избирательного права…», и просит суд апелляционной инстанции отменить решение и новым решением отказать Симоняну в его требованиях.

Член территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентина Шостак сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не верит в честные выборы, так как «все независимые кандидаты подвергаются выборной дискриминации путем снимания судами с выборов и создания избиркомами и кандидатами от власти условий, при которых невозможна честная борьба».

Аналогичное мнение высказал и 22-летний кандидат в депутаты горсобрания Владимир Конаков. "Я увидел такую пассивность среди населения Сочи и равнодушие к выборам, что решил просто снять свою кандидатуру, потому что если избиратели до того пассивны, что им все равно, кто будет у власти и кто будет от их имени принимать решения, то я решил, что при таком отношении я ничем не смогу быть полезен сочинскому обществу. Среди партийцев ЕР идет борьба за власть, а не за представительство интересов избирателей Сочи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Елена Диденко, не участвующая в деле Атаманчука, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" ранее высказанную позицию о незаконности снятия Атаманчука с выборов и высказала предположение, что краевой суд перенес заседание, дав возможность прокуратуре отозвать свое апелляционное представление.

Напомним, 10 сентября в Сочи пройдут довыборы 12 кандидатов в горсобрание. 25 июня сочинский избирком начал прием заявлений на дополнительный набор кандидатов. 71-летний житель Лазаревского района Владимир Атаманчук рассказал, что неоднократно пытался баллотироваться в депутаты, но встречал сопротивление городского избиркома. По его словам, он хотел бы попытаться стать депутатом в очередной раз.

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