22 августа 2023, 11:00
Более 40 человек перевезены из Нагорного Карабаха в Армению впервые с июня
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
41 гражданин России и Нагорного Карабаха перевезен в Армению с помощью миротворцев. Такая возможность появилась впервые с июня, ранее небольшими группами люди могли выехать на лечение только с миссией МККК.
Как писал "Кавказский узел", длительное время выехать из Нагорного Карабаха могли только пациенты, нуждающиеся в лечении. Так 15 августа десять пациентов "Республиканского медицинского центра" в Нагорном Карабахе, которые получают программный гемодиализ, при посредничестве Международного комитета Красного Креста были доставлены в специализированные медцентры Армении.
11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.
Российскими миротворцами 21 июня были перевезены в Армению 41 гражданин России и Нагорного Карабаха. Граждане России давно ждали своего переезда, а граждане Нагорного Карабаха - это студенты, поступившие в вузы Армении и зарубежья, сообщает news.am.
"Согласно достигнутой с миротворцами предварительной договоренности, перевозка студентов и граждан России продолжится в ближайшие дни", - сказано в сообщении.
Напомним, в Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.
22 армянские общественные и правозащитные организации обратились к Совету безопасности ООН с призывом ввести в регион международных миротворцев.
О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"