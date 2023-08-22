Более 40 человек перевезены из Нагорного Карабаха в Армению впервые с июня

22 августа 2023, 11:00

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41 гражданин России и Нагорного Карабаха перевезен в Армению с помощью миротворцев. Такая возможность появилась впервые с июня, ранее небольшими группами люди могли выехать на лечение только с миссией МККК.

Как писал "Кавказский узел", длительное время выехать из Нагорного Карабаха могли только пациенты, нуждающиеся в лечении. Так 15 августа десять пациентов "Республиканского медицинского центра" в Нагорном Карабахе, которые получают программный гемодиализ, при посредничестве Международного комитета Красного Креста были доставлены в специализированные медцентры Армении.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

Российскими миротворцами 21 июня были перевезены в Армению 41 гражданин России и Нагорного Карабаха. Граждане России давно ждали своего переезда, а граждане Нагорного Карабаха - это студенты, поступившие в вузы Армении и зарубежья, сообщает news.am.

"Согласно достигнутой с миротворцами предварительной договоренности, перевозка студентов и граждан России продолжится в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

Напомним, в Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.