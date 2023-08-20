Сельчане в Дербентском районе пожаловались Меликову на проблему с водоснабжением

20 августа 2023, 11:08

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Чиновники игнорируют жалобы жителей на нехватку питьевой воды в селе Геджух в Дербентском районе, заявили местные жители. Они попросили главу Дагестана Сергея Меликова оказать им содействие в решении проблемы.

Жалоба жителей села Геджух в Дербентском районе на проблему с водоснабжением была опубликована сегодня в Instagram-паблике* moy.daghestan.

"Это обращение к главе республики Меликову Сергею Алимовичу. В такую жару нам "Водоканал Дербент" решил давать всего два часа воды, раньше было пять часов. Семь тысяч населения как могут за два часа набрать воды? <...> Просим вас вмешаться в ситуацию, так как жители села уже на пределе", – сказано в обращении.

Сельчане заявили, что в селе был митинг, на котором жители потребовали от чиновников дать ответ, когда будет решена проблема, однако они не приехали на собрание сельчан. Проблема с водоснабжением связана с тем, что жителям села перекрывают трубу, по которой подается вода, сказано в сообщении.

Этот пост в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 417 тысяч пользователей, на 11.05 мск набрал 1798 отметок "нравится" и 126 комментариев. Большая часть их авторов также пожаловалась на проблемы с водоснабжением в их населенных пунктах.

"В Буйнакске воду вообще не дают", – написал khasaevan.

"Кому-то по два часа дают воду, кому-то вообще не дают. Сегодня восьмой день как нет воды в Буйнакске", – отметила marjana_kosmetolog.

"А что делать нам в Ерси, вообще воды нету, бедные люди. Вам хоть так дают, радуйтесь. Нам надо ехать за водой на родники. Уже сколько времени воды нету", – пожаловалась dina.beautifulll.

"С каждым днём проблем больше и больше, жёсткая деградация в республике", – возмутился ruslan_malaev0514.

"Если коротко, это просто издевательство над людьми. То нет света, то воды", – подчеркнул пользователь luludi_26.

На 11.05 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также на сайте администрации Дербентского района нет комментариев относительно жалобы сельчан на проблему с водоснабжением.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 18 августа жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале заблокировали движение по проспекту Акушинского, потребовав от властей и энергетиков решить длительную проблему с подачей воды и электричества в их дома.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

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