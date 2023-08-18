Махачкала. Фото с официального портала администрации Махачкалы, mkala.ru

18 августа 2023, 19:42

Более 21 тысячи человек остались без света в Махачкале

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"Россети Северный Кавказ" отчитались сегодня об аварийных работах на подстанциях в Махачкале. В связи с этими работами электричество было отключено у 21 300 горожан.

Как писал "Кавказский узел", с 9 августа жители Махачкалы по меньше мере четыре раза блокировали движение на дорогах, с требованием возобновить подачу электричества. Так,  17 августа прошли акции на проспекте Акушинского и в Семендере, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова в Махачкале из-за проблем с электричеством. 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу в знак протеста против отключений электроэнергии. 9 августа в знак протеста махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева, заявив, что света в их домах нет  уже три дня.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои энергоснабжения, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение 5,5 тысяч потребителей г.Махачкалы, сообщил сегодня  на совещании в Правительстве региона гендиректор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко. 

"18 августа в г. Махачкале из-за проблем на подстанции "Юго-Восточная""от электроснабжения отключены 5500 человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, бригада работает",  - привело его слова правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Левченко добавил, что веерные отключения сегодня затронут 15800 жителей Махачкалы. "Веерные отключения вводятся по трем фидерам, это на подстанциях "Махачкала-110" - Фидер №  9, "Новая" Фидер  1 и 2", - заявил он .

Глава ресурсоснабжающей организации также пояснил, почему графики отключений, которые публикуются заблаговременно, не всегда соблюдаются. "Когда мы их публикуем, мы обязательно пишем, что они могут поменяться в зависимости от перегруза оборудования. Предсказать заранее, где будет перегруз энергооборудования и придется ли вводить ограничения, полностью мы не можем, мы делаем аналогию с прошлыми днями и предполагаем",  -объяснил Левченко.

Однако руководитель администрации главы и правительства Дагестана заявил, что если графики меняются по нескольку раз в день, то это уже не может называться графиком."Если вы знаете, что на том или ином участке есть отключения, и вы проводите работы – доводите до населения сразу. Если не можете исправить проблему сразу и для этого требуется дополнительное время – сообщите об этом людям честно",  приводятся его слова в Telegram-канале правительства. 

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Жители Каспийска просят ускорить вывоз мусора".

Автор: "Кавказский узел"

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