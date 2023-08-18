Более 21 тысячи человек остались без света в Махачкале

18 августа 2023, 19:42

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"Россети Северный Кавказ" отчитались сегодня об аварийных работах на подстанциях в Махачкале. В связи с этими работами электричество было отключено у 21 300 горожан.

Как писал "Кавказский узел", с 9 августа жители Махачкалы по меньше мере четыре раза блокировали движение на дорогах, с требованием возобновить подачу электричества. Так, 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского и в Семендере, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова в Махачкале из-за проблем с электричеством. 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу в знак протеста против отключений электроэнергии. 9 августа в знак протеста махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева, заявив, что света в их домах нет уже три дня.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои энергоснабжения, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение 5,5 тысяч потребителей г.Махачкалы, сообщил сегодня на совещании в Правительстве региона гендиректор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

"18 августа в г. Махачкале из-за проблем на подстанции "Юго-Восточная""от электроснабжения отключены 5500 человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, бригада работает", - привело его слова правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Левченко добавил, что веерные отключения сегодня затронут 15800 жителей Махачкалы. "Веерные отключения вводятся по трем фидерам, это на подстанциях "Махачкала-110" - Фидер № 9, "Новая" Фидер 1 и 2", - заявил он .

Глава ресурсоснабжающей организации также пояснил, почему графики отключений, которые публикуются заблаговременно, не всегда соблюдаются. "Когда мы их публикуем, мы обязательно пишем, что они могут поменяться в зависимости от перегруза оборудования. Предсказать заранее, где будет перегруз энергооборудования и придется ли вводить ограничения, полностью мы не можем, мы делаем аналогию с прошлыми днями и предполагаем", -объяснил Левченко.

Однако руководитель администрации главы и правительства Дагестана заявил, что если графики меняются по нескольку раз в день, то это уже не может называться графиком."Если вы знаете, что на том или ином участке есть отключения, и вы проводите работы – доводите до населения сразу. Если не можете исправить проблему сразу и для этого требуется дополнительное время – сообщите об этом людям честно", приводятся его слова в Telegram-канале правительства.

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