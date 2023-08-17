Жители Махачкалы потребовали возобновить подачу электричества

17 августа 2023, 22:19

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Жители поселка Семендер и проспекта Акушинского перекрыли сегодня вечером улицы в Махачкале из-за отсутствия света. На проспекте Акушинского подача электричества восстановлена, акция протеста прекращена, отчитались власти, жителям Семендера пообещали возобновить электроснабжение в ближайшее время.

"Кавказский узел" писал, что вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова в Махачкале из-за проблем с электричеством. Энергетики пообещали восстановить подачу электроэнергии за полчаса. Сегодня Минэнерго Дагестана отчиталось о возобновлении подачи электричества. Подобные акции проходили 15 августа и 9 августа. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов. Он поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана заявил, что новые акции протеста будут пресекаться.

На двух участках одновременно, в поселке Семендер и на проспекте Акушинского, жители вышли на улицы и перекрыли автомобильное движение с требованиями вернуть в их дома воду и электричество.

Жители настроены категорично и отказываются уходить до получения требуемого, сообщил сегодня Telegram-канал "Админ МВД Дагестана", который ведет глава пресс-службы ведомства Гаяна Гариева. На видеозаписи, приложенной к сообщению, на улице и проезжей части находятся сотни людей, движение транспорта остановлено.

Правительство Дагестана в 20.06 в своем Telegram-канале пообещало, что подача электричества жителям поселка Семендер будет восстановлена в течение двух часов.

"Дагэнерго" отчиталось, что энергетики восстановили электроснабжение потребителей по улицам Хуршилова, Перова и проспекту Акушинского в Махачкале. "Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей в посёлке Семендер. Специалисты планируют завершить их в течение часа", - проинформировала организация в своем Telegram-канале в 21.15 мск. Спустя 20 минут энергетики сообщили, что вышка горсетей и аварийная бригада приехали на улицу Казбекова.

Проспект Акушинского открыт для транспортного движения, сообщила администрация Махачкалы в 21.23 мск. "Первой проехала вышка горсетей, которая ехала для устранения аварии, но застряла в пробке", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Как следует из видео, приложенного к публикации, большие группы людей стоят вдоль дороги, однако движение транспорта возобновлено.

15 августа перекрыть движение транспорта из-за скачков напряжения попытались жители микрорайона Редукторный поселок. Представитель Минэнерго Дагестана после встречи с участниками акции протеста отчитался, что энергоснабжение восстановлено почти во всех домах.

9 августа в знак протеста махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали улицу. .

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