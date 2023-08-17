Энергоснабжение домов жителей Махачкалы восстановлено после акции протеста

17 августа 2023, 06:48

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Возобновлено электроснабжение домов на проспекте Гамидова в Махачкале, жильцы которых минувшим вечером перекрыли трассу в знак протеста против отключений электричества, отчиталось Минэнерго Дагестана. В других районах Махачкалы тоже проблемы со светом, пожаловались горожане.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова в Махачкале из-за проблем с электричеством. Энергетики пообещали восстановить подачу электроэнергии за полчаса.

Энергетики полностью восстановили подачу электричества в дома жителей проспекта Гамидова, сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минэнерго Дагестана.

Между тем другие махачкалинцы продолжают жаловаться на отсутствие подачи света. "В Махачкале, на улице О. Кошевого, до сих пор так и не дали свет. Сидим без света и воды + плюс дом не подключен к газу. Ни кушать приготовить, ни купаться и так далее", – привела в своем Telegram-канале газета "Черновик" слова местного жителя.

Некоторые другие горожане отметили, что также нет и водоснабжения. "Посёлок Новый Кяхулай, нет воды восемь часов. Звоню в Водоканал, грубят, кричат "ваши проблемы". Это что за отношение в водоканале? Говорят, терпите. В себе они?" – задался вопросом другой местный житель.

Напомним, в ночь на 13 августа жители махачкалинского поселка Новый Кяхулай пожаловались, что у них уже двое суток нет света. Они попросили содействия главы Дагестана Сергея Меликова в решении этой проблемы, и пригрозили блокировкой трассы.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа в знак протеста махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали улицу. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов. Он поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана заявил, что новые акции протеста будут пресекаться.

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