Жители поселка Новый Кяхулай. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-74219800_2027278

13 августа 2023, 10:51

Махачкалинцы пригрозили перекрыть дорогу из-за проблемы со светом

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В махачкалинском поселке Новый Кяхулай двое суток нет света, пожаловались местные жители. Они попросили содействия главы Дагестана Сергея Меликова в решении этой проблемы, и пригрозили блокировкой трассы.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа жители Махачкалы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. Они пояснили, что в их домах нет света три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали улицу. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что новые акции протеста будут пресекаться.

Видео с жалобой жителей поселка Новый Кяхулай в Ленинском районе Махачкалы на то, что у них уже двое суток нет света, было опубликовано сегодня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

Съемка видео идет в темное время суток, на кадрах показаны несколько десятков людей, которые стоят на улице. Местные жители перекроют в знак протеста дорогу, если не возобновят подачу света в их дома, сказал автор видео.

 "Вот эта вся толпа будет вынуждена выйти и закрыть дорогу. Уважаемый Сергей Алимович [Меликов], компетентные органы привлеките, пожалуйста, и подайте нам свет", – подчеркнул автор ролика.

Напомним, проблемы со светом в Дагестане носят системный характер, и ими никто не занимается, заявил ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов. "Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, – какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Руководство "Дагэнерго" сменилось после протестов махачкалинцев", "Махачкалинцы раскритиковали работу энергетиков", "Возобновлена подача электричества жителям Каспийска".

Автор: "Кавказский узел"

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