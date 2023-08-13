Махачкалинцы пригрозили перекрыть дорогу из-за проблемы со светом

13 августа 2023, 10:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В махачкалинском поселке Новый Кяхулай двое суток нет света, пожаловались местные жители. Они попросили содействия главы Дагестана Сергея Меликова в решении этой проблемы, и пригрозили блокировкой трассы.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа жители Махачкалы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. Они пояснили, что в их домах нет света три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали улицу. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что новые акции протеста будут пресекаться.

Видео с жалобой жителей поселка Новый Кяхулай в Ленинском районе Махачкалы на то, что у них уже двое суток нет света, было опубликовано сегодня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

Съемка видео идет в темное время суток, на кадрах показаны несколько десятков людей, которые стоят на улице. Местные жители перекроют в знак протеста дорогу, если не возобновят подачу света в их дома, сказал автор видео.

"Вот эта вся толпа будет вынуждена выйти и закрыть дорогу. Уважаемый Сергей Алимович [Меликов], компетентные органы привлеките, пожалуйста, и подайте нам свет", – подчеркнул автор ролика.

Напомним, проблемы со светом в Дагестане носят системный характер, и ими никто не занимается, заявил ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов. "Приезжал в Дагестан "десант энергетиков" в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, – какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.