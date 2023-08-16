Жители Махачкалы перекрыли улицу из-за отсутствия света

16 августа 2023, 23:12

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Проспект Гамидова в Махачкале перекрыли местные жители из-за проблем с электричеством. Энергетики пообещали восстановить подачу электроэнергии за полчаса, сообщила мэрия Махачкалы.

Видеозапись протестов жителей Махачкалы опубликовал сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула". На видео жители выстроились поперек улицы, перекрыв движение транспорта, однако некоторые машины протестующие пропускают. "В Махачкале на проспекте Гамидова возле Ленинской районной администрации люди перекрыли улицу, возмущены отсутствием света в домах", - говорится в описании к видео.

На место протеста приехала полиция, большая группа протестующих собралась на перекрестке, также группы людей ходят по пешеходному переходу, следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Черновик".

Представители руководства администрации города Махачкалы приехали на встречу с жителями по проспекту Гамидова, сообщила сегодня администрация Махачкалы. "На месте аварии работает бригада Горсетей. Начальник управления административно-технической инспекции города Махачкалы Курбан Кадыров сообщает, что в течение получаса энергетики обещают подать электроэнергию", говорится в сообщении в telegram-канале мэрии, которое опубликовано в 22.16 мск.

"Инициативную группу пригласили сюда, показали, какая ситуация. Обещали, что через полчаса будут свет давать", - говорит голос за кадром на видеозаписи, которая приложена к сообщению.

По данным на 23.07 мск, власти не отчитывались о восстановлении подачи электричества.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа махачкалинцы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали движение на улице, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана пообещал, что новые акции протеста будут пресекаться.

15 августа перекрыть движение транспорта из-за скачков напряжения попытались жители микрорайона Редукторный поселок. Представитель Минэнерго Дагестана после встречи с участниками акции протеста отчитался, что энергоснабжение восстановлено почти во всех домах.

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