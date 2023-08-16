Участники акции в Махачкале добились восстановления подачи электричества

16 августа 2023, 00:48

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Перекрыть движение транспорта из-за скачков напряжения попытались жители микрорайона Редукторный поселок. Представитель Минэнерго Дагестана после встречи с участниками акции протеста отчитался, что энергоснабжение восстановлено почти во всех домах.

Жители Редукторного поселка попытались перекрыть движение. Как следует из видео, опубликованного поздно вечером 15 августа в Telegram-канале "Что там у дагестенцев*", группа женщин из 10-15 человек медленно ходит по пешеходному переходу с одной стороны улицы на другую. В центре проезжей части стоит сотрудник ГИБДД.

Правительство Дагестана отчиталось, что "в связи с перекрытием улицы жителями проспекта Петра I в Махачкале на место для встречи с гражданами направлены первый замминистра энергетики и тарифов РД Динислам Иманмурзаев и руководство Махачкалинских горэлектросетей". "Минэнерго РД поручено представить предложения по решению проблемы с энергоснабжением на данном участке улицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Жильцы нескольких домов жалуются на скачки напряжения в домах, сообщила мэрия Махачкалы. "Принято решение, что МГЭС устранят проблему и заменят ветхие сети", - указано в Telegram-канале мэрии. На проспект Петра Первого для встречи с жителями приехали представители администрации города Махачкалы и Махачкалинских городских электрических сетей, добавила администрация города.

Минэнерго Дагестана отчиталось, что проблема жителей решена. "После беседы с прибывшими на место официальными лицами люди разошлись по домам. Энергоснабжение восстановлено практически во всех домах", - говорится в сообщении от 16 августа в Telegram-канале ведомства

"Был отключен фидер, в большинство домов энергоснабжение по состоянию на 00.20 уже подали. По 1-2 домам в ближайшее время работы завершатся, энергоснабжение будет восстановлено. Удалось конструктивно побеседовать с гражданами. Выслушали позицию людей, справедливые замечания. По поручению руководства республики оперативно выработаем решения вместе с Россетями", - привело слова первого замминистра энергетики и тарифов Дагестана Динислама Иманмурзаева правительство Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа махачкалинцы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. По их словам, в их домах нет света уже три дня, и нет никакой реакции от властей. После беседы с чиновниками и полицией горожане разблокировали движение на улице, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего. Глава Дагестана пообещал, что новые акции протеста будут пресекаться.

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