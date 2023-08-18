Активисты призвали махачкалинцев жаловаться на отключения света

18 августа 2023, 10:25

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Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои энергоснабжения, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу в знак протеста против отключений электроэнергии. Представитель Минэнерго после встречи с участниками акции заявил, что энергоснабжение восстановлено почти во всех домах. Подачу электричества восстановили лишь на несколько часов, а затем отключения света и перепады напряжения возобновились, рассказали 17 августа местные жители.

Редукторный поселок — микрорайон, расположенный в Ленинском районе Махачкалы, на въезде в город со стороны Каспийска. Спальный район в основном застроен многоэтажками, но есть и частные дома старой постройки. Помимо жилых домов, в Редукторном поселке располагается городская больница № 1, магазины и кафе.

17 августа около 20 жителей Махачкалы пришли на обсуждение проблемы отсутствия электричества и воды. Они также обсудили законные способы отстаивания своих прав, а также формы обращений в соответствующие органы. На встречу пришли жители Редукторного поселка, сооснователь движения «Город наш» Арсен Магомедов и руководитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов. Вход на мероприятие был свободным, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

В начале встречи Арсен Магомедов отметил, что поставщик электроэнергии является практически монополистом на рынке. Активист также упомянул, что одна из региональных компаний, которая пыталась конкурировать с нынешним поставщиком, была "выдавлена с рынка посредством судебных разбирательств", которые инициировал поставщик услуг.

Для решения проблемы с электроснабжением Магомедова предложил принять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры. К краткосрочным мерам он отнес жалобы, которые должны поступать от граждан, у которых отсутствует электричество. Среднесрочные меры, по мнению юриста, это «интерес народа не только к проблеме отсутствия бесперебойного электроснабжения», но и ко всем коммунальным проблемам. К долгосрочным мерам Магомедов отнес «наблюдение за выборными процессами» и участие в выборах, так как именно посредством этих процедур выбираются те, кто будет отстаивать права граждан и реагировать на их проблемы.

Затем выступил руководитель «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов. По мнению Увайсова, в проблеме отсутствия качественных коммунальных услуг виновны как люди, живущие в республике, так и чиновники, ответственные за обеспечение этих услуг.

"Это две главные категории виновных в ситуации. Но люди виновны не так, как об этом любят говорить чиновники - что люди не платят деньги", - отметил Увайсов. По его мнению, люди виноваты в том, что «не хотят напрягаться» и подавать жалобы, чтобы заставить ответственных чиновников работать. Увайсов призвал жителей, недовольных отсутствием коммунальных услуг либо их плохим качеством, жаловаться в соответствующие надзорные органы, способные повлиять на ситуацию.

Затем Увайсов перечислил присутствующим, в какие ведомства нужно направлять жалобы, и рассказал, как долго следует ждать ответа от ведомств. Увайсов уверен, что при должном внимании к проблеме со стороны граждан и при большом количестве жалоб от них проблемы с отсутствием коммунальных услуг и с их качеством исчезнут. Затем правозащитник отвечал на вопросы из зала. Также присутствующие в зале жители города делились опытом отстаивания своих прав.

В течение лета электричество в Редукторный поселок подавалось с перерывами, а в последние 10 дней практически пропало, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница поселка, присутствовавшая на мероприятии. "Мы, активисты поселка, решили провести такую встречу, где люди получили бы информацию, как законным образом можно с этим бороться", - сказала она.

Женщина отметила, что является многодетной матерью, и отсутствие электричества значительно ухудшает условия жизни. Кроме того, по словам женщины, ее отец, на днях перенесший операцию на сердце, был вынужден неоднократно пешком спускаться с верхних этажей многоэтажки, так как из-за отсутствия электричества не работал лифт.

"Ему вообще нельзя уставать, нельзя практически ходить, но ему пришлось два раза спускаться, а так как подниматься он не мог, он сидел внизу в духоте, поэтому мне пришлось забрать его к себе на работу", - рассказала жительница поселка.

По ее словам, уже несколько человек застряли в лифте из-за внезапного отключения электричества. Ответственные службы публикуют график подачи и отключения электричества, однако с припиской, что график может меняться, и внезапные отключения застают людей врасплох, пояснила она.

"Говорить, что мы отключим (электричество) на два часа, но потом не давать весь день с утра до вечера – это обман. У многих пожилые родители дома, инвалиды, которые не могут (находится в подобных условиях)", - сказала активистка. Она добавила, что оповещение о встрече было разослано по социальным сетям, а также жители поселка рассылали объявление своим знакомым.

Житель Махачкалы Гасан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что узнал о проведении мероприятия из соцсетей. По его мнению, информация, озвученная на встрече, не является чем-то новым, однако не все дагестанцы будут писать жалобы на ответственные структуры. Это нежелание связано с тем, что дагестанцы воспринимают жалобы как «недостойный поступок», сказал Гасан.

"Он лучше решит потратить деньги и решить вопрос, или молчать и терпеть, чем писать жалобу. Писать жалобу у наших не принято", - пояснил житель города.

Одной из целей мероприятия было разъяснение того, что отстаивание своих прав путем обращений в различные инстанции способно в значительной степени изменить жизнь дагестанцев в лучшую сторону, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов. "Мы показываем и объясняем: жаловаться – безопасно, жаловаться – интересно, жаловаться – эффективно", - сказал он.

Магомедов подтвердил, что среднестатистическому дагестанцу мешают жаловаться на некачественные коммунальные услуги различные стереотипы. Однако, по его словам, в последнее время уровень осознанности значительно вырос, и дагестанцы готовы отстаивать свои права с помощью подачи жалоб. Население нуждается в разъяснении, как именно подавать жалобы, считает Магомедов.

Руководитель «Монитора ЖКХ» Зияутдин Увайсов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ожидал увидеть на мероприятии значительное число жителей города, так как проблемы с электроснабжением обострились в последнее время. Увеличение числа отключений электричества и аварий на электросетях связаны с тем, что ответственные за ремонт организации не проводят ремонт электросетей, считает правозащитник.

Увайсов отметил, что дагестанцы не готовы официально жаловаться на незаконные действия чиновников, и во многом именно с этим нежеланием связано то, что электросети Дагестана оказались в критическом состоянии.

По мнению Увайсова, решить проблему некачественного электроснабжения или его полного отсутствия можно в течении одного, двух или трех лет, если дагестанцы будут жаловаться и добиваться наказания ответственных за подачу электричества.

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