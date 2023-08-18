18 августа 2023, 05:09

Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение Редукторного поселка в Махачкале после акции протеста местных жителей восстановили лишь на несколько часов, затем отключения света и перепады напряжения возобновились, посетовали местные жители.

 "Кавказский узел" писал, что жители Редукторного поселка вечером 15 августа попытались перекрыть движение в знак протеста из-за отключений электроэнергии. Представитель Минэнерго Дагестана после встречи с участниками акции отчитался, что энергоснабжение восстановлено почти во всех домах.

Жители разных районов Махачкалы уже несколько дней перекрывают улицы из-за длительных отключений света. Вечером 17 августа такую акцию предприняли жители поселка Семендер и проспекта Акушинского.

Редукторный поселок — микрорайон, расположенный в Ленинском районе Махачкалы, при въезде в город со стороны Каспийска. Спальный район в основном застроен многоэтажками, но есть и частные дома старой постройки. Помимо жилых домов, в Редукторном поселке располагается городская клиническая больница №1, магазины и кафе.

К вечеру 17 августа ситуация с отключениями света в Редукторном поселке принципиально не изменилась, сообщила жительница микрорайона Тамара. «Отключают стабильно два раза в день, у кого-то чаще, на три часа в сутки в среднем. Напряжение тоже слабое, техника у многих выходит из строя», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Жительница многоквартирного дома Аида рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ночью после акции 15 августа им подали свет на 2-3 часа, но затем опять отключили. «Сегодня (17 августа) днем свет отключали на несколько часов, вечером подали. Мэрия опубликовала график веерных отключений, но там не указаны конкретные дома, график не соблюдается. Постоянно есть перепады напряжения», - рассказала она.

Житель улицы Лаптиева Омар пожаловался, что свет в его доме ежедневно отключается на несколько часов. Из-за этого не работают насосы, подающие воду на верхние этажи.

«Не работают лифты. Днем моя пожилая родственница, которой надо было на обследование в поликлинику, пешком спускалась и еле поднялась на 10 этаж», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла»,

После акции протеста в Редукторном поселке мэрия в своем Telegram-канале анонсировала ремонт электросетей. "Принято решение, что МГЭС устранят проблему и заменят ветхие сети", - говорится в публикации. 17 августа там появилось сообщение, что в Редукторном поселке «сотрудники Махачкалинских городских электрических сетей производят замену силового кабеля для возобновления подачи электроэнергии». 

Спрогнозировать конкретные сроки завершения ремонтных работ в Редукторном поселке невозможно, так как электрики заняты, в основном, устранением аварийных отключений, признался сотрудник мэрии на правах анонимности.

«Заниматься заменой ветхих сетей сейчас никто не будет, для этого нет достаточного количества специалистов и времени», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

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Примечание:

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Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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