Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 25

14 августа 2023, 17:16

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Найдено тело 25-го погибшего при сходе оползня в Шови, сообщили в полиции Грузии. Оппозиционеры призвали создать комиссию для оценки эффективности действий властей в чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень, к 11 августа были найдены тела 24 погибших, продолжались поиски еще девяти.

Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

На месте схода оползня в Шови найдено еще одно тело, и подтвержденное число погибших выросло до 25. Продолжаются поиски еще восьми человек, сообщает сегодня «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД.

В эпицентре схода оползня осталось 26% территории, которую нужно проверить, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, находящийся в Шови. "В эпицентре осталось около 26%, которые нужно проверить. Новостью является то, что найдена одна автомашина, внутри никого не было, эта машина была пуста, однако ее владельцы пропали, и мы ищем этих людей", - сказал Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Партия «Единое национальное движение» потребовала создания комиссии, которая оценила бы действия властей. "Что касается идеи создания следственной комиссии, то это связано с тем, что трагедия Шови всегда остается на повестке дня – что произошло в Шови и почему правительство затянуло с ответом... Я надеюсь, что наши коллеги из оппозиции поддержат нас, поддержат пострадавших, всю Грузию и поддержат создание этой комиссии", - сказала в эфире телеканала член ЕНД Анна Цетлидзе.

Международный секретарь партии «Лело за Грузию» Григол Гегелия считает, что создание комиссии по расследованию должны поддержать все оппозиционные силы. "Все оппозиционные силы должны поддержать создание комиссии по расследованию этого критически важного вопроса", - сказал Григол Гегелия в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Член политсовета «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе также высказал в телесюжете мнение, что необходимо создать следственную комиссию, чтобы получить ответы на вопросы.

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