Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 августа 2023, 16:23

Следком обязался назвать виновника отключений света в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о халатности расследуется в связи с отключениями электроэнергии в Дагестане, по итогам расследования будет названо "виновное должностное лицо", заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", после протестной акции в Махачкале свет дали лишь на несколько часов, рассказали 10 августа жители улицы Магомеда Гаджиева. Глава Дагестана пригрозил пресекать новые акции протеста. Минэнерго объяснило перебои со светом высокой температурой воздуха, а правительство Дагестана - увеличившейся нагрузкой на сети, призвав жителей республики не включать несколько электроприборов одновременно. Компания Россети отметила, что почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, но источники его финансирования не определены.

9 августа махачкалинцы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, заявив, что в их домах нет света уже три дня, а власти не реагируют. После беседы с чиновниками и полицией люди разблокировали движение, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего.

Управление Следкома России по Дагестану возбудило уголовное дело о халатности "по фактам систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов".
 
По версии следствия, с 1 июля 2023 года выявлены многочисленные факты систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов в ряде городов и районов Республики Дагестан. Системный и массовый характер сбоев в энергоснабжении населения и социальных объектов республики стал возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ПАО "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства. . 
 
Следком отметил, что отсутствие электроэнергии повлекло "существенное нарушение прав  граждан и предприятий, являющихся потребителями электроэнергии" и заявил, что в ходе расследования будет установлено виновное должностное лицо.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активисты раскритиковали мэрию Махачкалы за непоследовательность", "Энергетики отчитались о ремонте линий электропередачи в селах Дагестана", "Жители Цумадинского района пожаловались на плохие дороги и проблемы с электричеством".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 августа 2023, 17:08

11 августа 2023, 15:39

  • Семь военных из Астраханской области убиты на Украине

    Алексей Матросов, Михаил Правдин, Сабиржан Курманов, Полат Бабаев, Тимур Абдухаиров, Риваль Мухамедов и Алексей Золин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 182 военных из Астраханской области.

11 августа 2023, 14:53

  • 1 Оштрафованы участники протестной акции в порту Батуми

    Суд назначил штрафы большинству участников протеста против визита российских туристов в Батуми, оправдав лишь одного обвиняемого. Оппозиционер Генри Долидзе и гражданка Украины Марина Чобанян назвали наказание безосновательным.

11 августа 2023, 13:58

11 августа 2023, 13:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи