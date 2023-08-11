Следком обязался назвать виновника отключений света в Дагестане

11 августа 2023, 16:23

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Уголовное дело о халатности расследуется в связи с отключениями электроэнергии в Дагестане, по итогам расследования будет названо "виновное должностное лицо", заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", после протестной акции в Махачкале свет дали лишь на несколько часов, рассказали 10 августа жители улицы Магомеда Гаджиева. Глава Дагестана пригрозил пресекать новые акции протеста. Минэнерго объяснило перебои со светом высокой температурой воздуха, а правительство Дагестана - увеличившейся нагрузкой на сети, призвав жителей республики не включать несколько электроприборов одновременно. Компания Россети отметила, что почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, но источники его финансирования не определены.

9 августа махачкалинцы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, заявив, что в их домах нет света уже три дня, а власти не реагируют. После беседы с чиновниками и полицией люди разблокировали движение, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего.

Управление Следкома России по Дагестану возбудило уголовное дело о халатности "по фактам систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов".



По версии следствия, с 1 июля 2023 года выявлены многочисленные факты систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов в ряде городов и районов Республики Дагестан. Системный и массовый характер сбоев в энергоснабжении населения и социальных объектов республики стал возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ПАО "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства. .



Следком отметил, что отсутствие электроэнергии повлекло "существенное нарушение прав граждан и предприятий, являющихся потребителями электроэнергии" и заявил, что в ходе расследования будет установлено виновное должностное лицо.

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