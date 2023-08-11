"Россети" объяснили нехваткой денег энергетический кризис в Махачкале

11 августа 2023, 09:32

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Почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, но источники его финансирования не определены, заявила компания "Россети" после акции протеста махачкалинцев против отключений электричества.

Как писал "Кавказский узел", после протестной акции в Махачкале свет дали лишь на несколько часов, рассказали 10 августа жители улицы Магомеда Гаджиева. Глава Дагестана пригрозил пресекать новые акции протеста.

9 августа махачкалинцы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, заявив, что в их домах нет света уже три дня, а власти не реагируют. После беседы с чиновниками и полицией люди разблокировали движение, но пообещали возобновить акцию, если подача электричества в их дома не будет восстановлена. На массовые перебои со светом в Дагестане отреагировал генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчиненным разобраться в причинах происходящего.

Более 78% оборудования электросетей в Дагестане выработало нормативный срок, при этом источники финансирования ремонта полностью не определены, заявили в «Россетях».

В числе основных причин проблем с энергоснабжением компания назвала многолетний дефицит денег на ремонт и модернизацию инфраструктуры из-за тарифных ограничений, низкую платежную дисциплину и массовые незаконные подключения к сетям, сообщает сегодня РБК.

Для изменения ситуации разработана программа повышения надежности электросетей Дагестана на 11,8 миллиарда рублей. «Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022–2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 миллиарда руб. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», - цитирует сообщение компании издание.

"Россети" отметили, что "в рамках ремонтных программ" выделили 1,9 миллиарда рублей на устранение самых «слабых мест». «Кроме того, благодаря замене 18 силовых трансформаторов сняты ограничения по отдельным центрам питания, а в осенне-зимний период 2022–2023 годов на участках с выполненными ремонтными работами отключения отсутствовали», — говорится в публикации.

Дагестанское УФАС оштрафовало ПАО «Россети – Северный Кавказ» за незаконное отключение электроэнергии в Махачкале, сообщило ведомство 10 августа в своем телеграм-канале. "Сетевая компания превысила допустимое количество часов отключения, оставив дома по улице Рассветная в микрорайоне «Пальмира» без света. За данное нарушение на компанию наложен административный штраф в размере 600 тысяч рублей", - говорится в публикации. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", улица Магомеда Гаджиева не пересекает квартал "Пальмира".

Отключения энергоснабжения продолжаются, заявили сегодня читатели "Черновика". «На ул. Магомеда Гаджиева в Махачкале снова нет света. Срочно опубликуйте, пожалуйста», - приводит издание в своем телеграм-канале сообщение одного из читателей.

"Вот уже 3 дня проблемы со светом по адресу: г. Махачкала, 1-й Торговый проезд. Люди сидят без света. Обращались неоднократно, нет никакой реакции. Просьба осветить эту проблему", - говорится в другой публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале издания.

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