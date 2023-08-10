10 августа 2023, 12:48

Свидетель Иеговы* Василий Мелешко помещен в изолятор колонии

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Свидетеля Иеговы* Василия Мелешко, осужденного на три года лишения свободы по статье об участии в экстремистской организации, перевели в ШИЗО в колонии Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из кубанской станицы Холмской Василий Мелешко был приговорен к трем годам колонии по делу об экстремизме. Верующему вменили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг. Кассационный суд в Краснодаре 14 июня 2022 года  утвердил приговор.

Верующего перевели в изолятор на 15 дней, сообщает сегодня издание ОВД-инфо**. Что стало поводом для такого решения, не сообщается.

Напомним, летом 2022 года Мелешко сообщал, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Его мало кормили в санчасти, из-за чего у Мелешко воспалилась желудочная железа, а также медработники отказывались провести необходимую операцию.

Напомним также, до вынесения приговора Мелешко находился под подпиской о невыезде.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанскому Свидетелю Иеговы* отказано в условно-досрочном освобождении", "Свидетель Иеговы* из Майского обвинен в экстремизме", "Суд оставил под домашним арестом Свидетеля Иеговы* из Черкесска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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