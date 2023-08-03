03 августа 2023, 04:09

Оппозиционеры описали подробности полицейского насилия в порту Батуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер «Дроа» в Батуми Генри Долидзе во время акции протеста в Батуми получил от высокопоставленного силовика удар ногой по лицу, а к активистке Хатуне Беридзе применили удушающий прием, следует из заявлений оппозиционеров. Оба активиста также заявили о словесных оскорблениях. 

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционных партий выступили против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали не менее 23 протестующих. Вечером 31 июля лайнер покинул порт Батуми. 1 августа задержанные участники акции были отпущены до суда. Некоторые из задержанных пожаловались на применение силы со стороны силовиков, а неправительственные организации раскритиковали действия сотрудников МВД.

Активистка Хатуна Беридзе, которая заявила о избыточном применении силы во время акции протеста в Батуми, связывает поведение силовиков с присутствием на акции руководителей аджарской полиции. Во время акции активистка обратилась лично к руководителю полиции, раскритиковав его действия, после чего тот попытался перетащить ее через заграждение, утверждает Беридзе.

По словам активистки, ей удалось отбиться от высокопоставленного силовика, но несколько подчиненных помогли ему: применив к ней удушающий прием, сотрудники полиции скрутили ей руки и туго затянули на запястьях пластиковый хомут. По пути в автозак один из высокопоставленных силовиков оскорблял ее, угрожая «запереть на всю жизнь», пишет Netgazeti.

Активистка утверждает, что в изоляторе ее продержали в течение 36 часов. Сотрудникам специальной следственной службы она сообщила о насилии и продемонстрировала явно видимые на теле травмы. «Это было местью. Я никогда не видела такого обращения ни от одного полицейского. Как будто я сделала что-то плохое этим двум [высокопоставленным полицейским], а они мне отомстили», - добавила Беридзе.

Лидер «Дроа» в Батуми, поэт Генри Долидзе также обвинил одного из высокопоставленных силовиков в насилии. По словам активиста, во время задержания силовики избили его, а их начальник, прибыв на место акции, "грязно выругался и ударил его ногой в глаз".

Грузинские писатели, переводчики и издатели опубликовали открытое письмо в поддержку Долидзе. В заявлении, которое подписали более 70 человек, говорится, что несколько травм, полученных Долидзе в результате избиения на акции протеста, уже подтверждены судебно-медицинской экспертизой. Авторы письма призвали власти Грузии в кратчайшие сроки провести расследование и сурово наказать виновных, сообщила телекомпания "Формула".

Дело о насилии к участникам акции протеста в порту Батуми было возбуждено на основании обращения из аппарата омбудсмена Грузии. Оно расследуется по статье о превышении полномочий с применением насилия (п. "б", ч.3 статьи 333 УК Грузии).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Протестующие в Батуми атаковали автобус с российскими туристами", "Оппозиция в Батуми анонсировала протесты перед заходом лайнера с российскими туристами", ""Владельцы иностранных круизных судов отказались от контрактов с портом Сочи".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 августа 2023, 03:11

03 августа 2023, 02:12

03 августа 2023, 01:13

03 августа 2023, 00:15

02 августа 2023, 23:30

  • 2 Протестующие в Ереване потребовали от России разблокировки Лачинского коридора

    Карабахские активисты, побывавшие на встрече в российском посольстве в Армении, остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и ввести в зону карабахского конфликта миротворцев ООН. Ситуация в Нагорном Карабахе будет лишь ухудшаться, пока там действуют российские миротворцы, не имеющие мандата для обеспечения безопасности жителей, подчеркнул политолог Андриас Гукасян.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи