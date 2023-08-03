Оппозиционеры описали подробности полицейского насилия в порту Батуми

03 августа 2023, 04:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер «Дроа» в Батуми Генри Долидзе во время акции протеста в Батуми получил от высокопоставленного силовика удар ногой по лицу, а к активистке Хатуне Беридзе применили удушающий прием, следует из заявлений оппозиционеров. Оба активиста также заявили о словесных оскорблениях.

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционных партий выступили против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали не менее 23 протестующих. Вечером 31 июля лайнер покинул порт Батуми. 1 августа задержанные участники акции были отпущены до суда. Некоторые из задержанных пожаловались на применение силы со стороны силовиков, а неправительственные организации раскритиковали действия сотрудников МВД.

Активистка Хатуна Беридзе, которая заявила о избыточном применении силы во время акции протеста в Батуми, связывает поведение силовиков с присутствием на акции руководителей аджарской полиции. Во время акции активистка обратилась лично к руководителю полиции, раскритиковав его действия, после чего тот попытался перетащить ее через заграждение, утверждает Беридзе.

По словам активистки, ей удалось отбиться от высокопоставленного силовика, но несколько подчиненных помогли ему: применив к ней удушающий прием, сотрудники полиции скрутили ей руки и туго затянули на запястьях пластиковый хомут. По пути в автозак один из высокопоставленных силовиков оскорблял ее, угрожая «запереть на всю жизнь», пишет Netgazeti.

Активистка утверждает, что в изоляторе ее продержали в течение 36 часов. Сотрудникам специальной следственной службы она сообщила о насилии и продемонстрировала явно видимые на теле травмы. «Это было местью. Я никогда не видела такого обращения ни от одного полицейского. Как будто я сделала что-то плохое этим двум [высокопоставленным полицейским], а они мне отомстили», - добавила Беридзе.

Лидер «Дроа» в Батуми, поэт Генри Долидзе также обвинил одного из высокопоставленных силовиков в насилии. По словам активиста, во время задержания силовики избили его, а их начальник, прибыв на место акции, "грязно выругался и ударил его ногой в глаз".

Грузинские писатели, переводчики и издатели опубликовали открытое письмо в поддержку Долидзе. В заявлении, которое подписали более 70 человек, говорится, что несколько травм, полученных Долидзе в результате избиения на акции протеста, уже подтверждены судебно-медицинской экспертизой. Авторы письма призвали власти Грузии в кратчайшие сроки провести расследование и сурово наказать виновных, сообщила телекомпания "Формула".

Дело о насилии к участникам акции протеста в порту Батуми было возбуждено на основании обращения из аппарата омбудсмена Грузии. Оно расследуется по статье о превышении полномочий с применением насилия (п. "б", ч.3 статьи 333 УК Грузии).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.