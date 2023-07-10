10 июля 2023, 20:16

Пограничник погиб в Азербайджане

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Гибель пограничника Кенана Бакиева расследуется по статье о доведении до самоубийства. Это как минимум четвертый за месяц случай небоевых потерь среди военнослужащих в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", с 10 июня стало известно о гибели трех военнослужащих, смерть которых следователи сочли суицидом. 19 июня военная прокуратура сообщила о гибели солдата военной полиции Минобороны Азербайджана Фарида Азизова, Госпогранслужба Азербайджана 17 июня сообщила о гибели старшего сержанта Парвиза Гаджиева, а 10 июня стало известно о гибели в одной из воинских частей младшего прапорщика Рахиля Ахмедова, следователи также сочли его смерть суицидом.

За 2022 год в Азербайджане погибло не менее 145 военнослужащих, и только 87 из этого числа являются боевыми потерями, а остальные 58 - небоевыми, подсчитал Каспийский институт военных исследований.

 Солдат войсковой части государственной пограничной службы Азербайджана, дислоцированной в Нахичеванской автономной республике (НАР),  Кенан Бакиев найден погибшим. В Нахичеванской военной прокуратуре по факту гибели Бакиева возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства УК Азербайджана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Военной прокуратуре Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, допрошены свидетели, назначены  экспертизы, проведены неотложные следственные действия,  отметили в ведомстве.

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Примечание:

"Азербайджанский солдат погиб в воинской части", "Ветеран войны госпитализирован в Азербайджане после попытки публичного суицида", "Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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