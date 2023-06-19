Военная прокуратура Азербайджана сообщила о суициде солдата

19 июня 2023, 23:03

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Солдат военной полиции Минобороны Азербайджана Фарид Азизов совершил суицид, сообщила военная прокуратура. Это как минимум третий за девять дней случай небоевых потерь среди военнослужащих в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Госпогранслужба Азербайджана сообщила о суициде старшего сержанта Парвиза Гаджиева, а 10 июня в одной из воинских частей погиб младший прапорщик Рахиль Ахмедов, и следователи также сочли его смерть суицидом.

За 2022 год в Азербайджане погибло не менее 145 военнослужащих, и только 87 из этого числа являются боевыми потерями, а остальные 58 - небоевыми, подсчитал Каспийский институт военных исследований.

В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего срочной службы Управления военной полиции Министерства обороны, старшего солдата Азизова Фарида Абульфаза оглу, говорится в поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Военной прокуратуры Азербайджана.

«Сотрудники Физулинской военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и труп, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, имеющие значение для дела, взяли показания», - сказано в пресс-релизе.

В военной прокуратуре заведено уголовное дело по статье о самоубийстве.

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