04 июля 2023, 14:19

Мобилизованный арестован в Новочеркасске за избиение командира

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Новочеркасске заключил под стражу мобилизованного Рамиля Бимагамбетова, который, по версии следствия, вместе с другими сослуживцами избил командира за воспитательную беседу.

По версии следствия, несколько военнослужащих в одной из воинских частей Новочеркасска избили командира за то, что он провел с ними воспитательную беседу.

В числе тех, кто участвовал в его избиении командира, был проходящий службу по мобилизации Рамиль Бимагамбетов, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что Бимагамбетов арестован Новочеркасским гарнизонным военным судом на полтора месяца, ему вменяется часть 3 статьи 334 УК РФ "Насильственные действия в отношении начальника" (предусматривает до 15 лет заключения, – прим. "Кавказского узла). Защита Бимагамбетова обжаловала его арест, но Южный окружной военный суд оставил ее без удовлетворения.

В деле не указаны имена других военнослужащих, участвовавших в избиении командира.

Комментариев от Рамиля Бимагамбетова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня стало известно, что суд приговорил мобилизованного Павла Пересторонина к пяти годам и шести месяцам заключения, а также контрактника Ирека Сафина к трем годам лишения свободы за самовольное оставление части.

 Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве", "Уроженец Калмыкии оспаривает отказ в убежище в Казахстане после побега из военной части", "Мобилизованный осужден в Новочеркасске за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июля 2023, 13:59

04 июля 2023, 13:27

  • 1 Милашина рассказала подробности нападения

    На пути из аэропорта в Грозный неизвестные, двигаясь на машине, заставили остановиться водителя такси, в котором ехали журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Затем они связали их, избили и приставляли к голове оружие, рассказала Милашина.

04 июля 2023, 13:04

04 июля 2023, 12:42

04 июля 2023, 12:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи