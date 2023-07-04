Мобилизованный арестован в Новочеркасске за избиение командира

04 июля 2023, 14:19

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Суд в Новочеркасске заключил под стражу мобилизованного Рамиля Бимагамбетова, который, по версии следствия, вместе с другими сослуживцами избил командира за воспитательную беседу.

По версии следствия, несколько военнослужащих в одной из воинских частей Новочеркасска избили командира за то, что он провел с ними воспитательную беседу.

В числе тех, кто участвовал в его избиении командира, был проходящий службу по мобилизации Рамиль Бимагамбетов, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что Бимагамбетов арестован Новочеркасским гарнизонным военным судом на полтора месяца, ему вменяется часть 3 статьи 334 УК РФ "Насильственные действия в отношении начальника" (предусматривает до 15 лет заключения, – прим. "Кавказского узла). Защита Бимагамбетова обжаловала его арест, но Южный окружной военный суд оставил ее без удовлетворения.

В деле не указаны имена других военнослужащих, участвовавших в избиении командира.

Комментариев от Рамиля Бимагамбетова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня стало известно, что суд приговорил мобилизованного Павла Пересторонина к пяти годам и шести месяцам заключения, а также контрактника Ирека Сафина к трем годам лишения свободы за самовольное оставление части.

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