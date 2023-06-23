23 июня 2023, 22:10

Двое военных осуждены в Ростовской области за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мобилизованный Павел Пересторонин приговорен к пяти годам и шести месяцам заключения, контракник Ирек Сафин - к трем годам лишения свободы за самовольное оставление части. Они попытались добиться сокращения сроков, но Южный окружной военный суд утвердил приговоры.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Так, 9 июня стало известно, что контрактник из Ростовской области приговорен по этой статье к пяти годам и шести месяца заключения.

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Павла Пересторонина виновным в самовольном оставлении части  в период мобилизации  и приговорил его к пяти с половиной года лишения свободы. Южный окружной военный суд, куда пожала апелляцию защита с просьбой сократить срок наказания, оставил приговор в силе,. Такое же решение было вынесено и по делу контрактника Ирека Сафина, который отсутствовал в части несколько недель, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как указано в решении Южного окружного военного суда по апелляции Пересторонина, суд первой инстанции правильно учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка, чистосердечное раскаяние и признание вины, и в связи с этим назначил срок минимальный срок наказания.

Самовольно покинул пункт временной дислокации части и контрактник Ирек Сафин. Как следует из решения суда, он отсутствовал несколько недель, а затем вернулся к месту несения службы.Он был осужден по части три года колонии общего режима. защита Сафина просила смягчить приговор, но апелляционная инстанция сочла приговор законным и правомерным и отказалась удовлетворить иск, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве", "Уроженец Калмыкии оспаривает отказ в убежище в Казахстане после побега из военной части", "Мобилизованный осужден в Новочеркасске за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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