Неделя с 26 июня по 2 июля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

04 июля 2023, 01:53

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За неделю с 26 июня по 2 июля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

29 июня Южный окружной военный суд приговорил Романа Гакаева, члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, к 20 годам колонии строгого режима по делу о нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне. На следующий день тот же суд вынес приговор Тенъали Канаеву, обвиняемому в участии в нападении на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне и приговорил его к 13,5 года в колонии строгого режима. Это уже второй срок для Канаева. 27 марта 2019 года его приговорил к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении в 1999 году на станицу Червленную под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Верховный суд Чечни.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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