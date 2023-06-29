Житель Чечни осужден по делу о нападении на российских военных

29 июня 2023, 15:24

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил Романа Гакаева к 20 годам лишения свободы по делу о нападении группировки Басаева и Хаттаба на российских военных в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта в Южном окружном военном суде прошло первое слушание по делу Романа Гакаева, обвиняемого в нападении на российских военных в Шелковском районе Чечни в 1999 году в составе группировки Басаева и Хаттаба. Подсудимый отказался отвечать на вопрос судьи, считает ли себя виновным, а сторона обвинения представила письменные показания экспертов.

Нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

Южный окружной военный суд приговорил Романа Гакаева, члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, к 20 годам колонии строгого режима по делу о нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне. "20 лет колонии строгого режима [назначено подсудимому] по совокупности с приговором Верховного суда Чеченской Республики", - процитировало ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Гакаев признан виновным по статье о вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ), бандитизме (статья 209 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), сообщил сегодня "Интерфакс".

Роман Гакаев - уроженец станицы Червленная Шелковского района, ему 44 года, следует из информации в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга, куда внесен осужденный.

Состоялись 14 заседаний по делу Гакаева, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

На сайте и в соцсетях суда к 14.27 мск не содержится информации о назначенном гакаеву наказании.

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