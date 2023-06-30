Уроженец Дагестана осужден за нападение на псковских десантников в Чечне

30 июня 2023, 21:37

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Суд в Ростове-на-Дону признал Тенъали Канаева виновным в нападении на псковских десантников в 2000 году в Чечне и приговорил к 13,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни 27 марта 2019 года приговорил к 8,5 года лишения свободы Тенъали Канаева по обвинению в нападении в 1999 году на станицу Червленную под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

Южный окружной военный суд вынес приговор Тенъали Канаеву, обвиняемому в участии в нападении на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне и приговорил его к 13,5 года в колонии строгого режима, сообщил сегодня "Интерфакс".

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, Канаев обвинялся в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Дело поступило в суд 5 апреля состоялись восемь заседаний. Приговор был вынесен сегодня.

Следствие периодически отчитывается о новых участниках дела об атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Так, 8 июня стало известно, что Генпрокуратура предъявила жителям Чечни и Татарстана обвинения в нападении на псковских десантников в 2000 году.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Как следует из списка экстремистов и террористов, размещенного на сайте Росфинмониторинга, в который внесен Канаев, он уроженец села Текерли-Мектеб Ногайского района Дагестана, ему 46 лет.

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