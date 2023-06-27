Армянская оппозиция потребовала действий для разблокировки Лачинского коридора

27 июня 2023, 22:26

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Активисты армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" организовали 24-часовую акцию в поддержку Нагорного Карабаха перед посольствами США, Франции, России и Евросоюза в Ереване. Протестующие потребовали предпринять действенные шаги для снятия блокады Лачинского коридора и предотвращения гуманитарного кризиса.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов возобновить пропуск по Лачинскому коридору транспортных средств Международного комитета Красного Креста для перевозки жителей Нагорного Карабаха, нуждающихся в медицинской помощи, и медикаментов. Кроме того, Азербайджан предложил также использовать с этой целью дорогу из Агдама в Степанакерт. Азербайджанские аналитики сочли это предложение правомерным и целесообразным с логистической точки зрения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. 25 июня стало известно, что Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору.

Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии. 23 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанские силовики установили бетонные блоки на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре.

Участники акции сегодня одновременно начали 24-часовую акцию в поддержку Нагорного Карабаха перед посольствами США, Франции, России и ЕС в Ереване. Они вышли к посольствам с плакатами: "Это продолжение геноцида", "Откройте дорогу жизни", "Больше нет оправданий, действовать надо сейчас, чтобы спасти жизни 120 тысяч людей".

Цель акции - призвать страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и Евросоюз предпринять действенные меры по немедленному снятию блокады Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, сообщил на своей странице в Facebook* член партии АРФД, депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

Одних заявлений в данном случае недостаточны, нужно действовать, отметил депутат от фракции "Айастан", член АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. "Особенно Россия, которая имеет обязательства, согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, чьи миротворцы на сегодняшний день являются единственными гарантами безопасности Арцаха и в ближайшие годы будут иметь жизненно важное значение в деле предотвращения геноцида армян в Арцахе , - сказал он, отметив, что "России нужно действовать жестче".

Никол Пашинян не представляет позицию армянского народа, и он не имеет никакого мандата делать от имени армянского народа заявления касательно принадлежности Арцаха. Акция направлена и на то, чтобы показать мировому сообществу, что позиция Пашиняна разнится с позицией армянского народа, подчеркнул Манукян.

Член АРФД Севак Назарян также призвал страны повлиять на Азербайджан для снятия блокады Нагорного Карабаха. Назарян добавил, что когда международное сообщество проявляет волю, проблемы решаются. Он привел в пример то, что 15 июня Азербайджан полностью заблокировал Нагорный Карабах, однако под воздействием мирового сообщества начал пропускать машины Красного Креста.

Участники акции обратили внимание, что седьмой месяц Нагорный Карабаха, находясь в блокаде, лишен доступа к необходимым медикаментам, продуктам питания, дети лишены возможности получить качественное образование и т.д. По их словам, проведение акций - не единственный метод борьбы с ситуацией, параллельно оппозиционные фракции высказывают свою позицию.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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