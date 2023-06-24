Кадыров и чеченские чиновники проигнорировали конфликт Пригожина с Минобороны

24 июня 2023, 01:40

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На обвинение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес министерства обороны России оперативно не отреагировал ни глава Чечни Рамзан Кадыров, ни другие высокопоставленные чеченские чиновники, которые ранее вступали в полемику с Пригожиным.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министерство обороны Российской Федерации в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. После этого в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились военные автомобили и машины Росгвардии, проспект Буденновский был перекрыт. По данным источников в силовых структурах, правоохранители приведены в боевую готовность. Против Пригожина возбуждено уголовное дело, он обвиняется в мятеже.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее то заявлял о солидарности с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в критике министерства обороны, то, напротив, вступал с ним в споры, никак не отреагировал на обвинения Пригожина в адрес руководство МО РФ. По данным на 01.30 мск сегодня, 24 июня сложившуюся ситуацию в своем телеграм-канале он не прокомментировал. Последнее сообщение было опубликовано им в 20.22 мск 23 июня, он рассказывал о "деятельности чеченских подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции".

Никакой оперативной реакции на ситуацию не последовало ни от депутата Госдумы Адама Делимханова, ни от командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, ни спикер парламента Чечни Магомед Даудов, которые ранее вступали в полемику с основателем ЧВК "Вагнер".

Напомним, что ранее высокопоставленные чеченские политики устроили пикировку с Евгением Пригожиным. 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который подчеркнул, что Пригожину и не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений.

3 июня Пригожин заявил, что конфликт с властями Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым. При этом свой отказ от личных встреч с кадыровцами Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу убитого после конфликта с Кадыровым Сулима Ямадаева. Кадыров выждал долгую паузу, прежде чем публично ответить Пригожину, но 9 июня подтвердил, что поговорил с Пригожиным "по-мужски", договорившись не критиковать друг друга, чеченские части и ЧВК "Вагнер". Однако главу Чечни возмутило, что Пригожин первым сообщил о примирении и преподнес это "в стиле 90-х", напомнив о гибели Сулима Ямадаева.

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