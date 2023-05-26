Семьи жертв "Черного января" потребовали государственных льгот и выплат

26 мая 2023, 02:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Родственники погибших после ввода советских войск в Азербайджан на акции протеста в Баку возмутились равнодушным отношением властей к их потребностям. Участники акции потребовали распространить на них льготы и выплаты, назначенные семьям погибших в карабахской войне.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину ввода советских войск в Азербайджан, которая отмечается 20 января, жители Баку приходят на Аллею шехидов (павших героев), чтобы почтить память погибших. В последние годы государственная пропаганда больше говорит о значении выступления Гейдара Алиева в Москве, где будущий президент осудил ввод войск в Азербайджан, чем о героизме простых азербайджанцев, посетовал в 2022 году участник шествия, пенсионер Исмаил Гусейнзаде. Оппозиционеры считают, что власти Азербайджана в угоду властям России не дают должной оценки событиям 33-летней давности.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Около 40 участников Общества защиты прав членов семей шехидов январской трагедии 25 мая провели в Баку акцию протеста. Свои требования к властям они зачитали на Аллее шехидов в Нагорном парке, где похоронены их близкие.

Первоначальный план предусматривал, что протестующие посетят Аллею шехидов, а оттуда отправятся с требованиями к Администрации президента Азербайджана, но из-за жаркой погоды в день акции и пожилого возраста ее участников было решено зачитать требования в Нагорном парке перед журналистами, рассказала организатор мероприятия Марал Заманова корреспонденту "Кавказского узла".

Родные жертв "Черного января" потребовали приравнять их семьи к семьям погибших участников карабахской войны, распространив на них действие президентского указа о льготах и выплатах. Они, в частности, претендуют на единовременную выплату, которая полагается семьям погибших военнослужащих, но настаивают на индексации ее размера с учетом отсутствия выплат в предыдущие годы. По мнению участников общества, вместо предусмотренных указом 11 тысяч манат (6470 долларов США) власти должны им выплатить 30 тысяч манат (17 647 долларов) за каждого погибшего.

Также участники акции потребовали увеличить размер ежемесячного пособия с 600 манат (352 доллара США до 1000 манат (588 долларов), распространить право получения этих выплат на детей погибших, а также предоставить им возможность лечения в частных клиниках по программе обязательного медицинского страхования. Еще одно требование касается предоставления жилья нуждающимся членам общества и права регистрации в полученных от государства квартирах.

Активисты упрекнули власти в равнодушном отношении к семьям жертв "Черного января", отметив, что им было отказано в просьбе построить пандус рядом с ведущими к Аллее шехидов ступеньками. Из-за отсутствия пандуса пожилые и больные люди лишены возможности подойти к могилам родных.

Заманова добавила, что обращения участников общества в разные государственные инстанции пока остались без реакции, хотя министерство труда и социального обеспечения обещало рассмотреть их просьбы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.