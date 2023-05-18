18 мая 2023, 15:57

Житель Дагестана обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В суд поступило дело жителя Дагестана Мурада Асланханова, обвиненного по административной статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

В Ахтынский райсуд Дагестана поступило дело местного жителя Мурада Асланханова, на которого силовики составили протокол по административной статье о дискредитации армии, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело Асланханова поступило в суд 10 мая, Асланханов обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для физлиц штраф до 30 тысяч рублей.

Дата первого заседания, по состоянию на 15.53 мск 18 мая, в карточке дела не указана.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 мая 2023, 16:43

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